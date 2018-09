Jungwacht und Blauring machen sich sichtbar

«Eine Lebensschule» – das ist Jung­wacht und Blauring (Jubla) für Sarah Rabadzijev, Vereinsleiterin in Bassersdorf und Nürensdorf. Der Kinder- und Jugendverband will in der ganzen Deutschschweiz eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten für alle Inter­essierten zwischen sieben und fünfzehn Jahren. Zusammen sein, kreative Ideen aus­leben, im Wald dreckeln, sich verklei­den, am Lagerfeuer singen oder Geländespiele erleben – diese­ Aktivitäten führen die insgesamt 420 Scharen für ihre 30 000 Mitglieder durch.

War die Jubla in ihren Anfängen noch stark an der katho­lischen Kirche orientiert, so ist sie heute für Kinder jeder Herkunft und Religion offen. Meist wird sie nur noch finanziell von der Kirche unterstützt. Diese Offen­heit schätzt Rabadzijev: «In unserer Schar kommen Menschen von verschiedenen Kul­turen, Konfessionen und Gemeinden zusammen. Und jeder kann einfach sich selber sein.»

Ruhm und Ehre für die grösste Kügelibahn

Im Zürcher Unterland gibt es an fünf Orten Jubla-Scharen: in Bülach, Dielsdorf, Opfikon-Glattbrugg, Embrach und Bas­sers­dorf-Nürensdorf. Diese führen am kommenden Samstag, dem Jubla-Tag, ein individuelles Schnupperprogramm durch, an dem alle interessierten Kinder willkommen sind. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – Kleider, die dreckig werden dürfen und wetterfest sind, sind jedoch Pflicht.

Mit dem Jubla-Tag möchte der Verband seine Sichtbarkeit im ganzen Land stärken. Ob Seifenblätterli verteilen am Hauptbahnhof, Jubla-Fahnen im Garten hissen oder ein Jubla-Whats­app-Profilbild – der Verband setzt sich auf verschiedenen Kanä­len in Szene.

Rabadzijev und ihre Mitleiterinnen und -leiter haben schon grosse Pläne: Der Dorfplatz Bassersdorf wird zur Spielfläche für ein Riesen-Scrabble. Am Schluss des Nachmittags bauen die Kinder mit Kartonteilen, die sie im ­Scrabble erspielt haben, in Gruppen eine Kügeli­bahn. Wer die grösste erbaut, gewinnt Ruhm und Ehre. Auch in Glattbrugg können Neugierige einen Jubla-typischen Nachmittag erleben. Ein beschädigtes Raumschiff, das United Jubla Space Ship, verzweifelte Crew-Mitglieder und ein grosses Gelände­game spielen dabei eine Rolle.

Eine Schar, eine grosse Familie

Während dem Jubla-Jahr findet alle zwei Wochen ein Anlass am Samstagnachmittag statt, entweder in altersgerechten Gruppen oder mit der ganzen Schar. Das alljährliche Highlight bildet dabei ein meist einwöchiges Lager in den Sommerferien (je nach Schar auch in den Herbstferien). Dieses wird von Jugend + Sport, dem Sportförderungsprogramm des Bundes, unterstützt. Dank Kursen von J+S können die Leitungspersonen die nötigen Kompetenzen erwerben, um eine Gruppe zu leiten, um ein Lager zu organisieren oder um eine Wanderung vorzubereiten.

Für die Planung und Durchführung solcher Anlässe braucht es viel ehrenamtliches Engagement; 3 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit leisten Leitungspersonen gemäss Schätzungen der Jubla Schweiz jährlich.

Den Grund für diesen grossen Einsatz sieht Rabadzijev darin, dass die Leiter und Leiterinnen schon seit ihrer Kindheit eng mit der Jubla verbunden sind und ihre­ eigenen Erlebnisse weitergeben möchten. «Meine Schar ist für mich wie eine grosse Familie», sagt die Bassersdorferin.

