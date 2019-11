Juso will Reiche zur Kasse bitten

Auch Initiative der Jungfreisinnigen will Mittelstand entlasten

Die «Mittelstandsinitiative» der Jungfreisinnigen gelangt gleichzeitig mit der «Entlastungsinitiative» der Juso zur Abstimmung. Sie würde ebenfalls zu einer steuerlichen Entlastung tiefer und mittlerer Einkommen führen.



Der grosse Unterschied zwischen den beiden Initiativen liegt bei den hohen Einkommen: Die «Mittelstandsinitiative» will diese entlasten, indem die höchste Progressionsstufe gestrichen wird. Die «Entlastungsinitiative» hingegen will hohe Einkommen stärker besteuern.



Weil die beiden kantonalen Volksinitiativen einander widersprechen, braucht es für den Fall einer Annahme beider Initiativen eine Stichfrage. Die Stimmberechtigten werden also auf einem separaten Stimmzettel gefragt, welche Initiative in Kraft treten soll, falls beide an der Urne eine Mehrheit erhalten sollten. (ple)