Kälte friert Brunnen ein und legt Autos und Baustellen lahm

Die Schweiz wird derzeit von einer regelrechten Kältewelle heimgesucht. In Zürich wurden gestern Temperaturen um minus 10 Grad gemessen, in anderen Kantonen musste man sich so-gar noch wärmer anziehen. Die kälteste Temperatur wurde gemäss «SRF Meteo» in Buffalora im Kanton Graubünden gemessen – dort zeigte das Quecksilber minus 27,9 Grad an.

Doch die Temperaturen waren gestern nicht nur wahrhaft frostig, sie fühlten sich darüber hinaus auch noch kälter an, als sie ohnehin schon waren: Der Wind sorgte dafür, dass einem die Kälte so richtig in die Knochen fuhr. Dafür verantwortlich ist der sogenannte Windchill-Effekt. Er wirkt dann, wenn der Wind fortlaufend die Luft wegbläst, die normalerweise den Körper umgibt und ein wenig isoliert. Weil sich dadurch die Oberflächentemperatur des Körpers ständig an die kalte Um­gebungstemperatur anpasst, wird die Temperatur noch kälter gefühlt, als sie tatsächlich ist.

Mitarbeiter der Autohilfe hatten viel zu tun

Im Unterland hat sich die Kälte aber auch ganz konkret im Alltag gezeigt. Dabei ging es schon früh los: Die Autohilfe Zürich AG,die ihren Sitz in Wallisellen hat, erlebte einen anstrengenden Morgen. «Wir hatten etwa ein Drittel mehr Einsätze als an einem durchschnittlichen Montag», sagt Geschäftsführer Fabian Knecht. Aufgrund der tiefen Temperaturen wollten zahlreiche Autos, die im Freien parkiert waren, nicht anspringen. Viel dagegen machen könne man eigentlich nicht, sagt Knecht.

«Ein gut gewartetes Fahrzeug, das regelmässig überprüft wird, läuft nach meiner persönlichen Einschätzung aber weniger Gefahr, eine Panne zu haben.» Einen Tippfür Autofahrer hat er trotzdem: «Uns ist aufgefallen, dass viele Automobilisten schlechte, nicht der Witterung angepasste Kleidung getragen haben.» Müsse man dann auf den Pannendienst warten, könnten sich bei diesen Temperaturen nur schon dreissig Minuten nach einer sehr langen Zeit anfühlen, warnt Knecht.

Während die Autohilfe alle Hände voll zu tun hatte, mussten andere dafür wegen der Kälte die Arbeit ganz niederlegen. Für gewisse Arbeiten waren die Temperaturen nämlich schlicht zu kalt. Die Sanierung und der Ausbau der Flughafenautobahn A 51 zwischen Bülach und Kloten wurden wegen der Kälte bis und mit Mittwoch eingestellt, wie Thomas Maag von der Baudirektion des Kantons Zürich mitteilte. «Fakt ist, die Arbeitseffizienz leidet bei diesen Temperaturen», erklärt Maag, weil zum Beispiel jede Stunde eine Pause gemacht werden müsse. Trotz dieses Unterbruchs liege man bei den Arbeiten aber weiterhin im Zeitplan.

Auch bei der grössten Baustelle der Schweiz, dem Circle am Flughafen Zürich, musste man auf die Kälte reagieren. «Betonierungsarbeiten finden momentan keine statt», sagt Sprecherin Raffaela Stelzer. Es gebe jedoch genug ­andere Arbeiten, die in diesen Tagen durchgeführt werden könnten. (Zürcher Unterländer)