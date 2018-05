«Kämpfen braucht viel Mut»

Vier Qualifikationsturniere in Bachenbülach

Nur wenige schaffen es bis zur WM

Die «Zero to Hero»-Serie ist ein Qualifikationsturnier für Kämpfer aus den Disziplinen K1, Kickboxen, Thaiboxen, Sanda und Boxen. Jährlich finden in der Schweiz sieben Turniere statt. Vier davon werden diese Saison im «modern martial arts center» in Bachenbülach ausgetragen.

Wie der Name bereits sagt, können bei diesen Turnieren auch Kämpfer mitmachen, die noch nicht viel Erfahrung aufweisen. Nationalcoach René Maier sagt: «Wir achten darauf, dass es Paarungen auf dem gleichen Niveau gibt.» Sprich, die Teilnehmer werden in Alters- und Gewichtskategorien eingeteilt. Erstkämpfer sollen nur gegen andere Erstkämpfer in den Ring steigen.



Alle Qualifikanten kämpfen Ende Jahr um den Hero-Gurt. Ausserdem haben sie die Möglichkeit, Punkte für die Weltmeisterschaften zu sammlen. Diese finden 2019 in Brüssel statt. Für einen Sieg gibt es jeweils 30 Punkte, der Verlierer erhält deren zehn und bei einem Unentschieden werden die Punkte aufgeteilt. «Um sich für die WM zu qualifizieren, braucht man rund 150 Punkte», sagt Maier.



Bei den Turnieren soll das Verletzungsrisiko möglichst tiefgehalten werden. Heisst: Die Kämpfer tragen Helm, Schienbeinschoner, Mund- sowie Tiefschutz. «Sobald Blut fliesst brechen wir die Kämpfe ab. Es bringt nichts, wenn ein Boxer mehrere Monate ausfällt, weil er derart zugerichtet wurde.»



Das erste Qualifikationsturnier in Bachenbülach findet am Samstag, 26. Mai, statt. Im «modern martial arts center» hat man aber auch die Möglichkeit, Kickboxen zu Fitnesszwecken zu trainieren. «Niemand, der nicht will, muss kämpfen.»