Kalte Schauder trotz warmem Ambiente

Im Gerichtssaal I des Bezirksgerichts Bülach sitzen zum Teil Menschen, die schwere Verbrechen begangen haben. So schilderte dort vor einigen Monaten ein 52-jähriger Montenegriner, wie und warum er seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Wasterkingen erstochen hatte. Die Richter sprachen ihn danach wegen vorsätzlicher Tötung schuldig und verhängten eine Freiheitsstrafe von elf Jahren.

Solch brutale Geschichten passen überhaupt nicht zur warmen Atmosphäre, welche im Saal herrscht. Der Grossteil der Einrichtung besteht aus Holz, was dem Raum einen natürlichen, charakteristischen Duft verleiht. Die Wände sind rosa gestrichen; die Farbe wurde aus rein historischen Gründen so gewählt, sie sollte nicht beruhigend wirken.

Sorgfältig rekonstruiert

Der Gerichtssaal ist Teil des Bezirksgebäudes Bülach, welches im Jahr 1925 vom Architekten Fritz Weidmann erbaut wurde. Ursprünglich waren dort alle Amtsstellen der Bezirksbehörden Bülach stationiert. Heute ist das Gericht der einzige im Gebäude verbliebene Nutzer.

Im Juli 2010 bewilligte der Kantonsrat einen Kredit von 17,8Millionen Franken vornehmlich für den Erweiterungsbau. Der Grund: Das alte Gebäude wies erhebliche Mängel bezüglich Haustechnik, Energie, Sicherheit und Brandschutz auf. Inden Hauptgeschossen des Altbaus beschränkten sich die baulichen Massnahmen somit auf das notwendige Minimum. Einige Teile, wie der Empfang oder die Gerichtssäle, verblieben im Altbau, und die hohe denkmalpflegerische Qualität blieb grundsätzlich erhalten. Teilweise wurde sie gar gesteigert, so wurden in der Eingangshalle Originalmalereien freigelegt und rekonstruiert.

Das Bezirksgericht Bülach musste sich in der Vergangenheit bereits mit einigen aufsehenerregenden Fällen beschäftigen. Einer davon war sicherlich der Prozess um die Swissair-Pleite. Wegen des hohen Interesses wurde dieser jedoch nicht im Bezirksgebäude, sondern in der Bülacher Stadthalle durchgeführt. Unmittelbar danach fand – ebenfalls in der Stadthalle – die Verhandlung zur Flugzeugkollision von Überlingen statt.

Auch gerade jetzt sorgt ein Fall am Bezirksgericht Bülach landesweit für Aufsehen. Zwei Männer und eine Frau müssen sind wegen Mordes verantworten. Am 13.Dezember wird die Verhandlung fortgesetzt.