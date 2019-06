Kameras und Bussen gegen Littering und Vandalismus

Lediglich 54 Stimmberechtigte (0,98 Prozent) fanden sich am Montagabend zur Gemeindeversammlung ein. Sie hatten über eine neue Polizeiverordnung zu befinden. «Die heute gültige Verordnung ist seit 2001 in Kraft und wurde noch durch den Gemeinderat erlassen», erläuterte der zuständige Gemeinderat Heiner Vögeli. «Ein Neuerlass ist notwendig, da verschiedene Regelungen auf Stufe Bund und Kanton geändert oder neu in Kraft gesetzt wurden», führte er weiter aus. Mit dem vorliegendem Revisionsantrag würden veraltete Bestimmungen aktualisiert und überholte Normen gestrichen.

Vögeli hob die wesentlichsten Neuerungen hervor: Eine räumlich begrenzte Videoüberwachung im öffentlichen Raum, insbesondere bei den Sammelstellen, wird künftig möglich. Ausserdem wird die Gemeinde über griffige Instrumente verfügen bezüglich Littering und Vandalismus. Ordnungsbussen in diesem Bereich sollen künftig einfacher ausgesprochen werden können. Ausschliesslich die Polizei ist befugt die Videos auszuwerten und Bussen auszusprechen. Die neue Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Die Anwesenden sprachen sich einstimmig dafür aus.

Weit über dem Budegt

Neben der Polizei ging es an der Versammlung auch um die Gemeindefinanzen. Eine Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von rund 4,7 Millionen Franken, anstelle eines budgetierten Defizits von rund 170 000 Franken durfte Gemeindepräsident Erhard Büchi präsentieren. Er erläuterte die wesentlichen Posten, die zu der grossen Abweichung führten: hauptsächlich die unerwartet hohen Steuereinnahmen und ausserordentlichen Erträge von Grundstücksverkäufen.

«Wie können wir die jüngeren Einwohner dafür gewinnen, sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen?Erhard Büchi, Gemeindepräsident

Bei der ambulanten und stationären Pflege, sowie der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe fielen tiefere Kosten an. Ebenso in der Sonderpädagogik und Kindergarten. Weiter spielte ein nicht vollständig umgesetztes Investitionsprogramm eine Rolle und die Budgetdisziplin, wie Büchi betonte. Die ordentlichen Steuern des laufenden Jahres ergaben 2,2% oder 350 000 Franken Mehrertrag. Grundstückgewinnsteuern im Umfang von 1,9 Millionen Franken trugen substanziell zum positiven Resultat bei. Die Stimmberechtigten genehmigten die Jahresrechnung mit grosser Mehrheit.

Geringe Wahlbeteiligung

Im Anschluss an die Versammlung präsentierte Büchi eine Analyse des Wahlverhaltens der Embracher Bevölkerung. Die Gemeinde hat eine tiefe Wahlbeteiligung, insbesondere bei den unter 60-Jährigen. Am 10. Februar 2019 beispielsweise lag die Stimmbeteiligung bei lediglich 34 Prozent «Wie können wir die jüngeren Einwohner dafür gewinnen, sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen?», fragte Büchi. Von 176 Wahkreisen liegt Embrach auf Platz 162. Konstruktive Vorschläge nehme die Gemeinde gerne entgegen.

Hans Dietrich, Bereiche Infrastruktur, Forst und Werke stellte danach für zwei sanierungsbedürftige Brücken über den Wildbach sieben Modelle vor, welche die Berufsschüler der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon entwarfen. (Zürcher Unterländer)