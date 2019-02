Kampfwahl ums Gemeindepräsidium steht an

Hans Ulrich Büchi (parteilos) wurde 2006 in den Rorbaser Gemeinderat gewählt - und zwar gleich als Präsident. Vergangenen Juli gab er bekannt, dass er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend niederlegt. An der Gemeindeversammlung im November gab er schliesslich in einer emotionalen Ansprache seinen Rücktritt bekannt. Seither nimmt Vizepräsidentin Barbara Grüter seine Aufgaben war. (Bild: Archiv)