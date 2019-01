Kanti-Chor singt anspruchsvolles Werk

Seit August letzten Jahres wird geprobt. Der grosse Chor der Kantonsschule Bülach ist bestrebt, seinem Publikum immer wieder etwas Neues zu bieten. Nachdem nun Musikrichtungen wie Jazz oder sogar ein eigen für diesen Anlass komponiertes Musical zu hören waren, entschied das Team rund um die musikalische Leiterin Sabine Zehnder, dass es diese Saison ein sakrales Werk sein sollte.

Die Musik passt zum Aufführungsort

«Da die Aula der Kantonsschule momentan renoviert wird, treten wir dieses Jahr in der reformierten Kirche in Bülach auf. Passend zum sakralen Konzertraum haben wir nun dieses Werk gewählt», erklärt Sabine Zehnder die Entscheidung, John Rutters zeitgenössisches Magnificat zu präsentieren. Dieses 1990 geschriebene Werk, welches den Lobgesang Marias symbolisiert, ist in seinen sieben Sätzen äusserst abwechslungsreich, aber auch anspruchsvoll.

Die Probe vom Montagabend verlangt den jungen Leuten und den sie unterstützenden Lehrpersonen einiges ab. Immer wieder lässt die musikalische Leiterin Passagen wiederholen. Später gesellt sich das Orchester der Kantonsschule Zürcher Unterland dazu. Zum ersten Mal. Bis jetzt war der Flügel die einzige musikalische Begleitung. Nun heisst es, auf die Musikerinnen und Musiker zu hören und sich nicht aus dem Takt bringen zu lassen.

Programm als Herausforderung

Die 16-jährige Lara Hoser und ihre Kollegin, die um ein Jahr jüngere Kashish Agnihotri singen im Chor Sopran und Sopran zwei. Die Jugendlichen zeigen sich begeistert vom Werk, weisen aber gleichzeitig daraufhin, welche Herausforderung für sie Rutters' Magnificat darstelle. «Zu Beginn war ich es nicht gewohnt, so hohe Töne zu singen», erzählt Lara Hoser, und Kashish Agnihotri gibt zu: «Am Anfang war es recht schwierig. Die regelmässigen Atem- und Stimmübungen haben aber geholfen».

«Zu Beginn war ich es nicht gewohnt, so hohe Töne zu singen.»





Lara Hoser, Sopran

Trotz ihrer Begeisterung für das aufzuführende Werk schlägt das Herz der beiden Mädchen privat doch eher für die Musik der 80er und 90er Jahre. Was allerdings nicht heisst, dass sie klassische Musik meiden. Beide spielen Klavier und lernen so weitere Kompositionen der Klassik kennen.

Bis zur Premiere am Freitag wird alles sitzen

Für den Laien klingt bereits die Probe sehr gut. Leiterin Sabine Zehnder ist zu Beginn der Probe vom Montagabend jedoch noch nicht ganz zufrieden. Bis zur Premiere am Freitag aber wird aber alles klappen – davon ist sie überzeugt. (Zürcher Unterländer)