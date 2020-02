Kanton bremst den Schleichverkehr durch Dällikon ab

11000 Autos brausen täglich auf der Fahrt durchs Furttal mitten durch die Ortschaft Dällikon. Am Dorfeingang weisen lediglich eine Ortstafel und eine Tempo-50-Markierung darauf hin, dass die Kantonsstrasse durch Wohngebiet mit Schulhäusern und Einkaufsläden führt. Das soll sich ändern.

Für 10 Millionen Franken saniert der Kanton die Ortsdurchfahrt und gestaltet sie neu. Damit die Autolenkerinnen und Lastwagenchaffeure rascher abbremsen, erstellt das kantonale Tiefbauamt Verkehrsinseln bei den Ortseinfahrten. So dürfte der Verkehr gemächlicher durchs Dorf rollen, doch gerade zur Hauptverkehrszeit werden die Autos wohl weiterhin Stossstange an Stossstange fahren.

Wer also die Regensdorferstrasse überqueren will, braucht Geduld. Künftig sollen neue Mittelinseln das Leben für die Fussgänger und Velofahrerinnen sicherer machen. Besonders letztere dürfen sich auch auf bessere Radwege freuen. Denn neu wird man vom Dorfeingang bis Dorfausgang auf beidseitigen Radstreifen verkehren können. Auch wer zu Fuss unterwegs ist, findet mit wenigen Ausnahmen links und rechts der Strasse ein Trottoir.

Verbesserungen sind auch für die Busfahrgäste geplant. So wird man künftig in neuen Häuschen auf den Bus warten und sobald dieser anhält, ohne steilen Stufen bequem einsteigen können. Dafür sorgen höhere Kanten bei den Haltestellen. Die Pläne des kantonalen Tiefbauamtes machen auch vor dem Kreisel im Ortskern von Dällikon nicht Halt. Um den Verkehr nochmals abzubremsen, erfolgt die Einfahrt nicht mehr gerade in den Kreisel, sondern etwas verschoben.

Durch die beidseitigen Radstreifen wird die Strasse stellenweise etwas breiter. Das bedingt, dass einige der anstossenden Grundeigentümer einen Streifen Land verkaufen mussten.

Schöner und grüner

Während der Kanton die Strassensanierung plant, befasst sich die Gemeinde Dällikon mit dem Ortsbild. Laut Gemeindepräsident René Bitterli schwebt der Gemeinde eine Allee vor, eine Reihe von Bäumen auf dem Grünstreifen entlang der Ortseinfahrt von Regensdorf kommend. Auch der Kreisel im Ortszentrum will man neu gestalten. «Noch ist nichts spruchreif, wir sind erst in der Projektphase», sagt Bitterli. Im Zuge der kantonalen Sanierungsarbeiten plant die Gemeinde gleichzeitig alle nötigen Arbeiten im Untergrund. So müssen die Wasserleitungen, einige bald 100-jährig, ersetzt werden.

Bund zahlt mit

Für Strassensanierung und Neugestaltung rechnet der Kanton mit 10 Millionen Franken, wobei sich das Bundesamt für Strassenbau Astra mit 690 000 Franken beteiligt. Das Astra leistet damit als flankierende Massnahme zum Autobahnausbau im Limmattal einen Beitrag zur Neugestaltung der Ortseinfahrten. Zu Lasten der Gemeinde Dällikon gehen die Kosten für Anpassungen an den Gemeindestrassen und die Massnahmen zur Verschönerung. Laut Bitterli wird die Dälliker Gemeindeversammlung über letztere befinden.

Baustart für 2022 geplant

Das Projekt wird bald dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet. Laut Daniel Zumbach vom kantonalen Tiefbauamt sind drei Einsprachen eingegangen. Dennoch werde der Ratsbeschluss in zwei bis drei Monaten erwartet. Sofern nicht weitere Beschwerden das Projekt verzögern, rechnet Zumbach mit Baustart im Jahr 2022.

Während der rund zweijährigen Bauzeit müsse man mit Verkehrsbehinderungen rechnen, Lichtsignalanlagen würden den Verkehr regeln. Die Durchfahrt bleibe mit Ausnahme einiger Wochenenden offen. Voraussichtlich werde man dreimal von Freitag- bis Sonntagnacht eine Vollsperrung anordnen müssen, damit der Deckenbelag eingebaut werden kann, sagt Zumbach.

Lange Vorgeschichte

Seit 1985, als die Nordumfahrung Zürichs eröffnet wurde, ist die Verkehrsberuhigung ein Thema in der kleinen Gemeinde am Nordhang des Altbergs. Mit Eröffnung der dritten Röhre des Bareggtunnels 2003 verschärfte sich das Verkehrsproblem im Furttal und die Zürcher Regierung sah sich gezwungen, flankierende Massnahmen zu ergreifen. So erstellte der Kanton im Jahr 2008 zur Verkehrsberuhigung im Nachbardorf Dänikon je eine Verkehrsinsel bei den Ortseinfahrten. Im Jahr 2010 gab die Gemeinde Dällikon den Anstoss für ein neues Strassenkonzept, 2012 erfolgte der Auftrag für die ersten Planungsstudien. «Eigentlich hätten die Arbeiten bereits 2018 abgeschlossen sein sollen», sagt Bitterli. Das Projekt habe sich verzögert. «Einerseits weil die Gemeinde Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern führen wollte, und andererseits weil es von der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion der Baudirektion übergeben worden ist.»