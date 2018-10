Kanton ist zufrieden mit Unterländer Seen

Um den Zustand der Gewässer zu überprüfen und nachteilige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, werden die wichtigsten Seen im Kanton überwacht. Als Beurteilungskriterien dienen der Gesamtphosphorgehalt, die Sauerstoffkonzentration und der Chlorophyll-Gehalt respektive das Algenfrischgewicht als Mass für die Planktonmenge.

Mehr Algen wegen Phosphor

Phosphor gelangt über die Abschwemmung von Bodenpartikeln, die Einleitung von gereinigtem Abwasser sowie über Entlastungen aus der Kanalisation direkt oder via Fliessgewässer in die Seen. Befindet sich zuviel Posphor im Wasser resultiert daraus ein starkes Algenwachstum. Das ist unerwünscht, weil dichte Algenteppiche als unschön wahrgenommen werden und bei deren Abbau unangenehme Gerüche entstehen können. Problematisch ist aber vor allem der Sauerstoffverbrauch beim Abbau der abgestorbenen Algen. Dieser kann in den tieferen Wasserschichten zu einem Sauerstoffmangel führen. Fehlt Sauerstoff am Seegrund, kommt es zur Rücklösung von abgelagertem Phosphor aus dem Sediment. Dadurch beginnt der ganze Kreislauf von Neuem.

Impressionen vom Katzensee (Quelle: Youtube)

Um die Phosphorbelastung zu reduzieren und damit den Zustand der Seen zu verbessern, wurden in den vergangenen Jahrzehnten grosse Anstrengungen unternommen. Die Siedlungsentwässerung wurde ausgebaut und die Reinigungsleistung der ARA verbessert. Für Haushalte wurden phosphathaltige Waschmittel verboten, und die Landwirtschaft wurde verstärkt auf integrierte oder biologische Produktion ausgerichtet.

Im Katzen- und Mettmenhaslisee nahm die Phosphorbelastung seit Beginn der ersten Messungen Anfang der 90er-Jahre ab. Die beiden Kleinseen erfüllen heute die Zielvorgaben.

Tiere brauchen Sauerstoff

Trotz verbesserter Wasserqualität ist das Tiefenwasser der Seen nach wie vor jedes Jahr während mehrerer Monate sauerstofffrei und fällt damit als Lebensraum für Fische, Krebse und andere Wassertiere weg. Als Qualitätsziel für stehende Gewässer fordert die Gewässerschutzverordnung mindestens vier Milligramm Sauerstoff pro Liter überall im See und das zu jedem Zeitpunkt. Diese Konzentration reicht für ein Überleben der natürlicherweise vorkommenden Tiere aus.

Und hier Impressionen vom Haslisee (Quelle: Youtube)

In Seen, die nicht regelmässig zirkulieren oder die von Natur aus nährstoffreich sind, dürfen tiefere Konzentrationen auftreten, da ihre tierischen Bewohner damit umgehen können. Dies trifft auf den Katzen- sowie auch auf den Mettmenhaslisee zu. Ein Sauerstoffmangel im Tiefenwasser gegen Ende der Stagnationsphase im Sommer ist in diesen Seen ein natürliches Phänomen.

Plankton als Nahrung

Als Folge der reduzierten Phosphorbelastung ist die Algenmenge in allen grossen Seen ausser im Zürichsee bis Mitte der Neunzigerjahre stark zurückgegangen. Seither nimmt der Bestand nur noch langsam ab oder stagniert. Pflanzliches Plankton lebt im belichteten Teil des Sees. Dort nimmt es Kohlendioxid und Nährstoffe aus dem Wasser auf und baut damit mit Hilfe des Sonnenlichtes und unter Abgabe von Sauerstoff neue Algenbiomasse auf. Die verfügbare Menge Phosphor im See bestimmt auch das Wachstum des tierischen Planktons. Dieses ist ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette im Ökosystem See und hat insbesondere als Nahrungsgrundlage für Jungfische eine grosse Bedeutung.

Die Algenmenge im Katzen- und Mettmenhaslisee wird vom Kanton als gut bewertet.

Ausgezeichnetes Badewasser

Die Badesaison ist zwar zu Ende. Wer im Sommer aber im Katzen- oder Mettmenhaslisee geschwommen ist, muss keine gesundheitlichen Folgen befürchten. Die Qualität des Badewassers wurde vom Kanton nämlich als ausgezeichnet eingestuft. Das Wasser des Glattpark Sees wurde als qualitativ gut bewertet. Auch wer dort badete, hat keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Trotzdem gibt der Kanton Ratschläge, die man beim Baden in Flüssen und Seen beachten sollte. So soll man nicht in trübes Wasser springen, kein Wasser herunterschlucken und nach dem Baden duschen und sich mit einem Frottiertuch gründlich abreiben. Ausserdem weist der Kanton darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse nur eine Momentaufnahme sind. Intensive Regenfälle können zum Beispiel die Qualität von Flusswasser negativ beeinflussen.

