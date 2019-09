Kanton probt den Vogelgrippe-Ausbruch

Einen Grossaufmarsch wie am Mittwoch hat die Familie Derrer auf ihrem Bauernhof in Oberhasli noch nie erlebt. 100 Personen, Feuerwehrleute, Zivilschützler, Polizisten, Fachkräfte vom Veterinäramt und Zuschauer, wuselten rund um ein mobiles Hühnerhaus mitten auf einer Wiese. Es war das Zentrum der Übung, mit der das kantonale Veterinäramt den Ausbruch von Vogelgrippe oder einer anderen hoch ansteckenden Tierseuche probte. Am Tag zuvor gackerten noch 300 Legehennen im Stall und auf der Wiese. Die Hühner sind am selben Tag – wie in der Eierproduktion üblich nach 18 Monaten Lebenszeit – getötet worden. Für das Veterinäramt ein idealer Zeitpunkt für die Übung. Denn die neuen Legehennen treffen erst in einigen Tagen ein.

Arbeiten im Schutzanzug

Um 6.30 Uhr startete der Tag für die ersten Einsatzkräfte. Sie sperrten das Hühnerareal sogleich ab. Hier galt Zutritt verboten, um das Verschleppen der Seuche zu verhindern. Dann begann die Vorbereitung für die Reinigung und Desinfektion des Stalls. Personenschleusen mussten aufgebaut werden, Schleusen für die Fahrzeuge und für das Material. Denn alles, was in Kontakt mit kontaminiertem Material kam, musste gereinigt und desinfiziert werden. Um die Einsatzkräfte vor einer Ansteckung zu schützen, wurden sie in Schutzanzüge gesteckt und mussten Atemmasken und Brillen tragen.

«Ich bekam Kopfweh und hielt es nicht mehr aus. Arbeiten mit Atemmaske ist nichts für mich.»Ein Zivildienstler

Walter Küng und Katja Hoppe von der Feuerwehr Winterthur haben die Einsatzteams eingekleidet. Jede Person musste in einen Plastikanzug steigen, Gummihandschuhe überziehen, Maske und Brille aufsetzen. Küng und Hoppe haben dann sämtliche Nahtstellen mit Klebeband abgedichtet, so dass die Frauen und Männer luftdicht eingepackt waren. Den Filter für die Atemluft haben sie in die Hand gedrückt bekommen. «Die halten knapp eine Stunde, darum darf man sie erst kurz vor dem Einsatz aufsetzen», erklärte Hoppe. Die eingepackten Gestalten wirkten wie von einem anderen Planeten, als sie in Zwölferteams den Stall auszuräumen begannen. Futter, Streu und Kot der Tiere verpackten sie in Plastiksäcke. Die Einrichtung stapelten sie zur Reinigung auf einer Plastikfolie.

Zehn Teams im Einsatz

Nach einer Stunde Arbeit war bereits Schluss. Bevor die Einsatzkräfte den Platz verlassen konnten, wurden sie mit einem Desinfektionsmittel aus der Giesskanne abgespritzt. In der Schleuse, einem mannshohen geschlossenen Zelt, erfolgte dann eine zweite, gründliche Desinfektion. Erst dann befreite ein Kollege, auch er mit Anzug und Gesichtsmaske geschützt, die Einsatzkräfte aus ihren Anzügen.

Das Arbeiten im Schutzanzug hats in sich. Ein 29-jähriger Zivildienstler brach seinen Einsatz nach einer halben Stunde ab. Er durfte eigentlich keine Auskunft geben, sagte dann aber doch: «Ich bekam Kopfweh und hielt es nicht mehr aus. Arbeiten mit Atemmaske ist nichts für mich.» Für den Chef Zivilschutz, Werner Balmer, war die Übung ein Test, ob die örtlichen Zivilschutzleistenden in gemischten Teams mit der Feuerwehr eingesetzt werden können. Kantonstierärztin Regula Vogel räumte ein: «Der Material- und Personalaufwand ist sehr gross.» Doch es gelte, für den Ernstfall gewappnet zu sein. «Denn die Gefahr einer Tierseuche ist real.»