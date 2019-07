Kapern aus Palästina sind noch immer nicht eingetroffen

Die Idee war bestechend: Zwei junge Männer wollten Kapern aus Palästina importieren, um dortigen Bauern ein faires Einkommen zu ermöglichen. In dem kargen, heissen Land wachsen vielerorts wilde Kapernsträucher. Die Bevölkerung erntet die Früchte jedoch kaum, denn die meisten Palästinenser wissen gar nicht, dass man sie essen kann. Samuel Kessens vom Landwirtschaftsbetrieb Brüederhof in Dällikon und sein Freund Severin Hellmüller zeigten den Kleinbauern, wie man die Kapern erntet und in Salz und Essig konserviert. Zusammen mit der Fairhandels-Organisation Gebana gleisten sie ein Crowdfoundig Projekt auf. Fast 600 Personen aus der Schweiz bestellten und schossen Geld vor.

Seither sind sie am Warten. Bereits im letzten September hätte die Ernte vom Sommer in der Schweiz eintreffen sollen. Doch das Projekt stockt an allen Ecken und Enden. Zuerst war es anspruchsvoll, die Bauernfamilien zum Mitmachen zu motivieren. Danach ging es mit Schwierigkeiten beim Verpacken weiter und nun hapert es mit dem Import. Lange fehlten die Papiere für die Ausfuhrgenehmigung aus den Palästinensergebieten.

Noch schlimmer als erwartet

Äusserst nervenaufreibend ist auch die Kommunikation mit den Leuten vor Ort. «Es ist unheimlich mühsam», sagt Samuel Kessens, der ursprünglich auf die Idee kam, als er in Palästina durch die Gegend streifte und die Kapern entdeckte. Im Rahmen seines Studiums der Agrarwissenschaften an der ETH hat er einige Monate im Nahen Osten verbracht und dort auch seine Masterarbeit geschrieben. Daher kannte er die Mentalität der Region ein wenig. «Ich wusste, dass es schwierig werden kann. Aber es ist noch viel schlimmer als erwartet», lässt der 30-Jährige seine Frustration durchblicken.

Kapern werden seit der Antike als pikante Kochzutat verwendet, galten aber auch als Heilmittel und Aphrodisiakum.(Quelle: Fotolia)

Mit gelegentlichen Newsletters halten die Projektleiter die Crowdfunder auf dem Laufenden und bitten sie immer wieder um Geduld. Der letzte wurde im März verschickt und nennt die Probleme unverholen beim Namen: «Unsere Ansprechpartner in Palästina und die Bauern vor Ort schieben den Import seit Monaten hinaus. Vereinbarte Telefongespräche werden aus unterschiedlichen Gründen verschoben.» Auch über Whatsapp werde er immer wieder vertröstet, sagt Kessens. Häufig erhalte er gar keine Antwort.

Einige wollten Geld zurück

Die Personen aus der Schweiz, welche das Projekt unterstützen wollten, haben Pakete zum Preis von 39 bis 91 Franken bestellt. In den grösseren sind neben eingemachten Kapern und Kapernäpfeln auch die Gewürze Sumak und Za’atar enthalten sowie das Getreide Freekeh. Die Zahl von 600 Bestellungen hatte die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Um das Projekt zu starten, hatten die Initiatoren auf mindestens 350 gehofft. Unterdessen seien aber zwei oder drei Personen abgesprungen und hätten ihr Geld zurückverlangt, sagt Kessens.

Die neuste Entwicklung in der leidigen Geschichte ist nun, dass die Produkte ziemlich sicher nicht auf dem Landweg durch die EU transportiert werden dürfen. Eigentlich hätten sie in Haifa verschifft werden sollen. Nun werden sie wahrscheinlich per Flugzeug in die Schweiz gelangen. «Ökologisch gesehen ist das natürlich ein totaler Unsinn», sagt Kessens. Schliesslich habe man extra auf ein lange haltbares Produkt gesetzt, damit der Transport mit geringer Umweltbelastung möglich ist.

Fliegen als letzte Möglichkeit

Doch der Luftweg sei wohl die letzte Chance, die fertigen Pakete doch noch in die Schweiz zu bringen, bedauert Kessens. Nur so sei es möglich, die Beteiligen in Palästina für ihre Arbeit zu bezahlen. Zudem wurden bereits rund 10000 Franken des Crowdfunding-Geldes für Verpackungen und Vorauszahlungen aufgebraucht. Würde die Lieferung scheitern, müssten die beiden Männer das Geld aus dem eigenen Sack zurückzahlen. Am Projekt zu verdienen, war sowieso nie die Absicht.

Ursprünglich hatten die beiden vor, in einer zweiten Phase Kapern über Bio- und Claro-Läden sowie die Gebana-Bestellplattform zu vermarkten. So wie es nun aussieht, dürfte es aber bei einer einzigen Lieferung bleiben. «Es fehlt an Initiative bei den Palästinensern» stellt Kessens ernüchtert fest. Und die Kapern längerfristig einzufliegen, komme nicht in Frage. (Zürcher Unterländer)