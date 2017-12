Kasse geplündert — Vom Täter fehlt jede Spur

Der Facebook-Post des Bettenfachgeschäfts Weibel an der Marktgasse in Bülach wurde bis am Freitagabend bereits über 100 Mal geteilt. Bilder, welche die Überwachungskamera aufgezeichnet hat, sollen helfen, einen flüchtigen Straftäter ausfindig zu machen, der Geld aus der Kasse geklaut hat.

Inhaber Yves Weibel beschreibt den Überfall, der sich am Mittwoch zwischen 14 und 15 zugetragen hat: «Als der Täter den Laden durch die Seitentür betreten hat, befand ich mich gerade im Lager.» Da nur ein akkustisches Signal erklingt, wenn jemand durch den Haupteingang in den Laden kommt, merkte Weibel nichts.

2500 Franken fehlen in der Kasse

Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, dass sich der Täter seelenruhig zur Kasse begibt. Der Unbekannte Mann packt insgesamt 2500 Franken ein und verlässt das Geschäft wieder durch die Seitentür. Der Diebstahl dauerte zwei bis drei Minuten. Da im Laden keinerlei Einbruchsspuren entdeckt wurden, handelt es sich um einen Einschleichdiebstahl und das bedeutet: Die Schadensumme ist nicht versichert. Yves Weibel hofft, dass jemand den Täter auf dem Bild erkennt und sich bei der Polizei meldet.

Er ist froh, dass er sich zum Zeitpunkt der Tat nicht im Geschäft befunden hat. «Man weiss ja nie, ob er noch eine Waffe bei sich hatte. Adrenalin versetzt Berge.» (Zürcher Unterländer)