Kaum eine Überraschung in der Region

Die eidgenössische Volksinitiative «Für krisensicheres Geld» fiel in allen Gemeinden der Bezirke Bülach und Dielsdorf durch. Am meisten Zustimmung erhielt sie noch in Wasterkingen (32,8 Prozent) – das entspricht einem der höchsten Ja-Anteile im Kanton Zürich. Die Initiative wurde in allen Stimmkreisen des Kantons Zürich abgelehnt.

Genau umgekehrt verhielt es sich bei der zweiten Vorlage auf nationaler Ebene, dem Geldspielgesetz: Sie wurde im Kanton Zürich ausnahmslos angenommen. In Hüntwangen mit 73 Prozent der Stimmen. Kantonsweit gab es nur in Hütten (74,4 Prozent) und Mönchaltorf (73,3 Prozent) ein noch deutlicheres Ja. Insgesamt lang der Anteil der Ja-Stimmen im Kanton Zürich bei 65,9 Prozent.

Grundstückgewinnsteuer noch am umstrittensten

Bei den kantonalen Vorlagen war die Verrechnung von Geschäftsverlusten bei der Grundstückgewinnsteuer noch am umstrittensten. Insgesamt gab es in 155 Gebieten des Kantons Zürich ein Ja, in 25 ein Nein. Der Ja-Stimmen-Anteil lag insgesamt aber bei relativ knappen 53,6 Prozent. Aus der Unterländer Reihe tanzt Wasterkingen – dort sagten nur 42,4 Prozent Ja.

Lediglich in den Kreisen 3 sowie 4 und 5 der Stadt Zürich war der Ja-Stimmen-Anteil noch kleiner. Von den 44 Gemeinden in den Bezirken Bülach und Dielsdorf lehnten fünf diese Vorlage ab. Neben Wasterkingen waren es Rafz, Bachs, Otelfingen und Schleinikon. Die grösste ­Ablehnung gab es in der Stadt ­Zürich sowie in der Region Winterthur.

Die Einlage in den Verkehrsfonds wurde in allen 180 ausgezählten Gebieten des Kantons Zürich abgelehnt. (Zürcher Unterländer)