Kehrtwende des Dälliker Gemeinderats: Doch noch Schüsse zur Vermählung

Ausschlafen ist diesen Samstag für viele Dälliker gestrichen. Und viele freuen sich darüber wohl sogar. Denn nachdem der Gemeinderat das Hochzeitsschiessen zu Ehren eines Mitglieds des Knabenvereins nicht bewilligt hatte, kam es im letzten Moment zu einer Kehrtwende, an deren Ende eine Ausnahmebewilligung stand.

Für Roman Schmid, das heiratende Mitglied es Knabenvereins, eine lange Geschichte mit einem glücklichen Ende. Denn zu seinen Ehren wurde geböllert. Auf dem Weg dahin benötigte er aber einige Hilfe. Im Anschluss an einen Artikel in dieser Zeitung hatte sich nämlich eine Kollegin bei ihm gemeldet. Die Dällikerin war der Meinung, zu Schmids Hochzeit müsse sehr wohl geschossen werden. Also schlug sie eine Unterschritensammlung vor und legte auch gleich los. «Auch die Vereinsmitglieder wurden aktiv», sagt Schmid.

Mit Erfolg: 130 Unterschriften kamen zusammen. «Es sind Unterschriften von Leuten, die den Brauch unterstützen und die der Meinung waren, man solle das Schiessen bewilligen.» Abgelehnt worden war das Gesuch durch den Gemeinderat, weil Schmid nicht in Dällikon heiratet und auch nicht mehr dort wohnt. Laut Gemeindeschreiber Ruedi Bräm sei das schon immer so vorgesehen gewesen. Auch wenn noch niemals zuvor war ein Schiessgesuch des Knabenvereins abgelehnt worden war. Laut Bräm war dies nie nötig, weil jeweils entweder der Bräutigam in Dällikon wohnte, oder aber weil hier geheiratet wurde.

Kurzfristig bewilligt

Schmid freut sich über die grosse Resonanz. «Gewöhnlich hört die Gemeinde nur von Personen, dies sich über den Lärm beschweren.» Das liege gewissermassen in der Natur der Sache. «Wir wollten zeigen, dass viele auch hinter dem Brauch stehen.» Acht Tage vor dem Hochzeitstermin wurden 114 Unterschriften beim Gemeinderat deponiert, 16 wurden am Dienstag noch nachgereicht. Bräm: «Am Dienstagabend hatte der Gemeinderat einen Sitzungstermin.» Die Fragen nach dem Hochzeitsschiessen wurde kurzfristig behandelt. Und die Genehmigung erteilt.

Dies «im Sinne einer Ausnahme im üblichen Umfang (Schiessen ab 6.00 Uhr)», wie der offiziellen Publikation des Gemeinderates zu entnehmen ist. Und weiter: «Mit einer Unterschriftensammlung haben über 130 Personen aus Dällikon bekundet, dass sie die Stärkung der Tradition des Hochzeitsschiessens höher gewichten, als das Ruhebedürfnis der Bevölkerung.» Auch wenn die Tradition ursprünglich eine andere war. Das Schiessen diente früher nämlich als Einladung zur Hochzeit, erklärt Schmid. «Damals war das Dorf noch kleiner, man lebte und arbeitete hier und war hier auch im Verein.» Und wenn jemand heiratete, waren alle eingeladen – die Böller gaben buchstäblich den Startschuss zum Fest.

Nur noch 13 Mitglieder

Der Bräutigam wird nach der Hochzeit aus dem Knabenverein ausscheiden – dort sind nur unverheiratete Männer erlaubt. Stattdessen wird er in den Club der alten Knaben übertreten, wo die Verheirateten sind. Für den Knabenverein wird die Geschichte indes noch weitergehen. Vertreter des Gemeinderats und des Vereins werden sich zusammensetzen und Kriterien ausarbeiten, nach denen weitere Schiessen genehmigt werden – oder eben nicht.

Allzu oft wird das aber ohnehin nicht der Fall sein. Der Knabenverein zählt noch 13 Mitglieder. In den vergangenen Jahren wurde, wenn überhaupt, jeweils höchstens einmal geschossen. «Es gab auch mal sechs Jahre, in denen niemand aus dem Verein heiratete», sagt Schmid. Folglich wurde auch nicht geschossen.

Wobei es sich genau genommen ohenhin nicht um ein Schiessen handelt. Um den Knall zu erzeugen, werden Ballone mit Gas gefüllt und anschliessend über einem brennenden Fass zum Platzen gebracht. Fünfmal wäre diese Zeremonie laut Gemeinderat erlaubt. Ausreizen wollen die Mitglieder des Knabenvereins das aber nicht. Sie werden es nur zweimal knallen lassen. Erstmals um 6 Uhr, und dann nochmals um 9 Uhr. Zwischendurch gibt es Frühstück für die Mitglieder des Knabenvereins. Und zwar dort, wo Roman Schmid aufgewachsen ist.