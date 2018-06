Kein Ende des Booms in Sicht

Direkt neben dem Fünf-Sterne-Hotel Kameha Grand, das seine Pforten zu seinen rund 245 Zimmern vor über drei Jahren geöffnet hat, steht derzeit noch eine Parzelle im Glattpark frei. Geht es nach der deutschen Upartments GmbH ist klar, was dort hingehört: Ein weiteres Hotel, mit 356 Serviced Apartments und 92 Hotelzimmern. Das geht aus dem Baugesuch hervor, welches noch bis am 14. Juni aufliegt.

Das Gesuch macht klar, dass die Betreiberin auch sonst aus dem Vollen schöpfen will. Sechs Etagen und eine Tiefgarage sind geplant. Ein Fitnessraum ist inklusive, ebenso eine Dachterrasse. Im Erdgeschoss soll ein Restaurant gebaut werden, 20 Mitarbeiter sollen es betreiben. 15 weitere Mitarbeiter sind für das Tagesgeschäft des restlichen Hotels eingeplant. Die Kundschaft soll sich aus Geschäftsreisenden zusammensetzen, die für durchschnittlich mehr als 30 Tage ein neues Zuhause suchen. Die Verantwortlichen denken dabei an Unternehmensberater, IT-Spezialisten, Forscher oder Expats.

Elf neue Hotels mit insgesamt 2516 Zimmern entstehen

Das Projekt als Ganzes und die Zimmeraufteilung im Besonderen machen deutlich: Geplant ist nicht ein normales Hotel, sondern ein sogenanntes Apart-Hotel. Die Upartments GmbH will damit im Schweizer Markt Fuss fassen.

Ob und vor allem wie einfach das gelingen wird, ist allerdings fraglich. Das Apart-Hotel ist nämlich längst nicht das Einzige, welches derzeit in der Flughafenregion geplant ist. Nicht weniger als zehn weitere Hotels sind derzeit in der Projektierungsphase, bereits bewilligt oder sogar schon im Bau. Am Flughafen Zürich werden das Hyatt Regency mit 255 Zimmer und das Hyatt Place mit 300 Zimmern gebaut. Auf dem Bläulerareal in Rümlang ist ein Hotel mit 540 Zimmern angedacht.

Ebenfalls in Rümlang sind zudem vier weitere Hotels mit 276, 170, 87 und 50 Zimmern im Entstehen. Die Hotelkette Niu arbeitet an einem Projekt mit 131 Zimmern in Bülach. Und in Wallisellen sollen bis im Sommer zwei Hotels mit insgesamt 259 Zimmern fertiggestellt sein. Würde das Hotel in Opfikon wie im Gesuch geplant gebaut, würden dadurch in den nächsten drei Jahren 2516 neue Hotelzimmer entstehen.

«Es herrscht eine trügerische Goldgräberstimmung»

Wer soll in all diesen neuen Zimmern übernachten, insbesondere, wenn schon in den letzten Jahren kräftig gebaut wurde? Das fragt sich auch Martin von Moos, Präsident des Zürcher Hoteliersvereins. «Bei den Investoren in der Hotelbranche herrscht derzeit eine trügerische Goldgräberstimmung», befürchtet er. Es sei zwar schwierig, die Nachfrage der nächsten Jahre hervorzusehen. «Aber dass sie proportional zu den im Bau befindlichen Zimmern steigt, bezweifle ich.»

In den letzten Jahren sei die Nachfrage zwar stetig gestiegen. «Aber was jetzt gebaut wird, steht in keinem Verhältnis dazu.» Er sei sich zudem nicht sicher, dass die Investoren in allen Fällen realistisch gerechnet haben. «Es ist ein Unterschied, ob man ein Hotel im restlichen Europa oder in der Schweiz betreibt», erklärt von Moos. «Die Rendite ist in der Schweiz viel kleiner, weil wir hier viel höhere Preise haben, für Nahrungsmittel zum Beispiel. Und auch die Personalkosten sind hier viel höher. Es fragt sich, ob die Investoren dies alles berücksichtigt haben.»

Der Boom ist gemäss von Moos auf mehrere Ursachen zurückzuführen. «Erstens hat er mit der aktuellen Immobilien- und Zinssituation zu tun. Gewerbliche Bauten stehen oft leer, der Wohnungsmarkt in der Region ist gesättigt. Dadurch gibt es für Investoren auf diesem Gebiet einen Mangel an Alternativen.» Zweitens würden derzeit viele deutsche Hotelketten so wie in Opfikon auf den Markt drängen. «Und die wollen wachsen, auf Teufel komm raus.» Die Schweiz sei tatsächlich auch touristisch attraktiv, vor allem am Standort Zürich, und zu diesem gehöre die Flughafenregion.

«Die Belegungszahlen waren denn auch gut in den letzten Jahren, aber mit so vielen neuen Zimmern wird es wohl demnächst zuviel des Guten sein.» Aus dem Boom könnte dadurch ein Boomerang werden. «Sinkt die Auslastung, droht ein Preiskampf.» Dadurch würde die Gewinnmarge noch kleiner . «Durch die hohen Personalkosten in der Schweiz heisst das für Hoteliers vor allem, dass sie sparen müssen – und dies wiederum hat einen Einfluss auf die Dienstleistungsqualität», sagt von Moos.

Noch sind die Preise für Übernachtungen nicht gesunken. Das könnte sich aber bald einmal ändern. «Ein Ende des Booms ist leider nicht in Sicht. Wir hören fast im Wochentakt von neuen Projekten oder erhalten Anfragen von Investoren», so von Moos. Viel daran ändern könne der Verband aber nicht. «Wir können nur informieren – und auf die Risiken des Überangebots aufmerksam machen.»

