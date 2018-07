Kein Feuer erlaubt

Nachdem wegen der anhaltenden Trockenheit bereits bis zum letzten Wochenende zuerst der Kanton Zürich und dann zusätzlich die Gemeinden ein Feuer- und/oder Feuerwerksverbot erliessen (Artikel rechts), haben im Hinblick auf die 1.-August-Feiern weitere Gemeinden Verbote ausgesprochen. Dietlikon hat ein allgemeines Feuerverbot auf dem Gemeindegebiet erlassen.

Das gilt auch für fest eingerichtete Feuerstellen, Feuerschalen und Einweggrills (auch in Gärten, auf Balkonen, Terrassen oder Grillplätzen). Verboten sind im Moment Grillgeräte, die mit Holz, Kohle oder Holzkohle betrieben werden, ausserdem sollen keine brennenden Raucherwaren oder Streichhölzer weggeworfen werden. Feuerwerk ist ebenso nicht erlaubt wie Höhenfeuer oder Fackeln. Gleiches gilt in Kloten. In Schleinikon gilt neben dem Feuerwerksverbot kein Feuer im Wald und in Waldesnähe.

Bassersdorf verbietet das Abbrennen von Feuerwerk jeglicher Art auf dem Gemeindegebiet, kontrollierte Grillfeuer/Holzkohlengrills sind aber erlaubt. Gleiches gilt in den Gemeinden Bachs, Neerach und Steinmaur. Ein generelles Feuer- und Feuerwerksverbot gilt neu in Weiach, Niederweningen, Regensdorf, Wallisellen sowie in allen fünf Gemeinden des Embrachertals. (red)