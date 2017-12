Kein gutes Jahr für Fusionspläne

Die Testsperrung der Landstrasse zwischen Buchs und Dielsdorf – auch «Hand» genannt – sorgt Anfang Januar für Unmut. Die Anwohner geniessen die vor­übergehende Ruhe, doch die Auswirkungen auf das umliegende Strassen-netz sind beträchtlich. Nach dem Ende der Testphase sucht der Kanton das Gespräch mit den umliegenden Gemeinden. Mitte Dezember steht dann fest: Die «Hand» bleibt offen.

Alles fährt Ski in Regensberg

Alles fährt Ski. Am Wochenende vom 14. und 15. Januar ist in Regensberg erstmals in diesem Jahr Schneesport angesagt. Schneefälle und tiefe Tempera­turen ermöglichten es Christian Lanz, seinen Skilift in Betrieb zu nehmen. Eine Woche später wird dann auch der Stadlersee für erste Runden auf den scharfen Kufen freigegeben.

Tiefenlager wieder im Gespräch

Die Regionalkonferenz Nörd-lich Lägern hält am Samstag, 21. Januar, eine Tagung ab. Dies, nachdem man davon ausgegangen war, dass ein Tiefenlager im Zürcher Unterland Geschichte sei. Aber erstens kommt es anders . . .

Sportler nehmen neue Halle in Besitz

Am Samstag, 4. Februar, wird in Bülach die Einweihung der neuen Sporthalle Hirslen gross gefeiert. Vor allem bei Unihockeyanern und Handballern löst die Halle mit einer Tribüne für 540 Zuschauer Begeisterung aus. Sie bietet die Möglichkeit, Wettkämpfe und Turniere durchzuführen. Im September findet in der Hirslen die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft im Kunstturnen statt.

Keine Fusion von Stadel und Bachs

Am 12. Februar stimmen an der Urne die Bachser für, die Stadler gegen einen Zusammenschluss der politischen und der Primarschulgemeinden. Hauchdünn fällt das Stadler Resultat in der Abstimmung um die Fusion der politischen Gemeinden aus: Drei Stimmen lassen das Vorhaben scheitern. Gemeinderäte und Schulpflegen stehen vor einem Scherbenhaufen.

Kirche Stadlerberg ohne Weiach

Am 19. März stimmen Stadel, Bachs und Weiach über die Fusion ihrer reformierten Kirchgemeinden ab. Stadel und Bachs heissen die Vorlage gut, Weiach lehnt ab. Der Grund: Die Reformierte Kirchgemeinde Weiach hat noch ein Vermögen von 1,8 Millionen Franken, aber es steht eine kostspielige Kirchensanierung an. Stadel und Bachs sind arme Kirchenmäuse, weshalb die Weiacher befürchten, nach einer Fusion reiche es für die Sanierung nicht mehr. Stadel und Bachs schliessen sich dennoch zusammen. Ab 1. Januar 2018 heisst ihre Kirchgemeinde Stadlerberg. (red)