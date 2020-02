Keine Chance für Wohnungen auf dem Mineralquellenareal

Die Zahlen sind deutlich: Bei einer Stimmbeteiligung von über 60 Prozent lehnten am Sonntag 63 Prozent einen neuen privaten Gestaltungsplan für das Mineralquellenareal ab. Parallel dazu wurde auch eine Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung mit über 60 Prozent abgelehnt. Eine solche Revision wäre nötig gewesen, um den Gestaltungsplan überhaupt umsetzen zu können.

Mit dem deutlichen Nein ist klar: Der Gemeinderat und Robert Hofer, der Besitzer des Mineralquellenareals, konnten eine Mehrheit der Stimmberechtigten nicht von ihren Plänen für das Areal überzeugen. Das Projekt sah vor, während 10 Jahren insgesamt 230 Wohnungen auf dem Areal zu bauen. Die Wohnungen hätten etwa 50 Prozent der Baumasse ausmachen sollen, die übrigen 50 Prozent hätten für das Gewerbe genutzt werden sollen. Geplant war auch, die Erdgeschosse eines Teils der Wohngebäude so zu belegen, dass sie das öffentliche Leben animieren, etwa mit Ateliers oder einem Laden. Zudem hatte das Projekt einen Quartiersaal, zwei öffentliche Plätze und einen Kinderhort vorgesehen.

Nein zeichnete sich ab

Überraschend kommt das Ergebnis nicht. Die Eglisauerinnen und Eglisauer hatten das Projekt bereits an einer Gemeindeversammlung im vergangenen Oktober mit über 60 Prozent abgelehnt. Nach einem Antrag von Walter Blösch, Präsident der FDP Eglisau, stimmten damals aber zwei Drittel der Anwesenden dafür, dass das letzte Wort an der Urne fallen sollte.

In der damaligen Diskussion wurde das Projekt aus verschiedenen Gründen kritisiert. So wurde die Befürchtung geäussert, das zusätzliche Bevölkerungswachstum würde die Gemeinde vor verschiedene Probleme stellen, etwa bei der benötigten Infrastruktur oder beim Schulraumbedarf. Andere fanden, das Projekt «passe einfach nicht zu Eglisau». Besonders häufig wurde auch klar gemacht, man möchte das Gebiet für spätere Generationen «reservieren» – obwohl das betroffene Areal nicht der Gemeinde gehört, sondern einer Winterthurer Baufirma. Vor allem war das Thema Verkehr für Kritik am Projekt verantwortlich: Eglisau kämpft bereits jetzt mit massivem Verkehr, und zahlreiche Teilnehmende an der Gemeindeversammlung äusserten die Befürchtung, die Überbauung würde alles noch schlimmer machen.

Gemeindepräsident Peter Bär (Fokus Eglisau) ist froh, dass das Ergebnis immerhin deutlich ausgefallen ist. «So ist es demokratisch gut legitimiert», sagt Bär. Er vermutet, die Wachstumsthematik und der Verkehr seien aussschlaggebend gewesen für das Nein. «Und wahrscheinlich ist es uns nicht gelungen, gut genug zu erklären, dass ein Nein nicht bedeutet, dass alles so bleibt, wie es momentan ist», räumt Bär ein. Denn auf dem Gelände gilt immer noch der Gestaltungsplan, der damals für die Thurella genehmigt wurde – ein Gestaltungsplan, der eine deutlich höheres Industrievolumen zulässt sowie rund 80 Lastwagenfahrten pro Tag. Wie es nun weitergeht, hängt davon ab, was der Eigentümer nun entscheidet. Klar ist: Das Nein stellt vor allem die Schulpflege vor ein Problem. Bisher wurden auf dem Industrieareal zwei Kindergärten per Sondergenehmigung betrieben. Da nun die Überbauungspläne vom Tisch sind, sind die Kindergärten ab sofort definitiv nicht mehr auf dem Areal zulässig. Die Schulpflege wird einen Ersatz für sie finden müssen – und zwar schnell.