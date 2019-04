Keine Schutzbestrebungen für Rümlanger Swissair-Siedlung

Vom grossen Aufbruch in den Nachkriegsjahren ist in Rümlang praktisch nichts mehr zu sehen. Und doch gibt es in der Gemeinde am westlichen Rand des Flughafens noch Spuren, welche typisch sind für die bauliche und gesellschaftliche Entwicklung weg von einem reinen Bauerndorf hin zu einer gewissen Modernisierung.

Mitten im Siedlungsgebiet, zwischen der Rümelbachstrasse und dem Lindenweg stehen 26 baugleiche Gebäude, darunter sind 20 Einfamilien- und sechs Zweifamilienhäuser. Die Überbauung «In den Linden» wurde ab 1948 von der Swissair für deren Mitarbeiter erbaut. Also zur selben Zeit, als von der nahen Westpiste am neu eröffneten Landesflughafen das erste Flugzeug abhob. Ein ähnlich grosses Siedlungsprojekt wurde im selben Jahr auch im Klotener Buechhaldenquartier eingeweiht.

Ein Zeitzeuge oder doch nicht?

Wie in Rümlang wird die Überbauung auch in Kloten schlicht «Swissair-Siedlung» genannt. Doch der Umgang mit dem baulichen Erbe der Fluglinie ist recht unterschiedlich. Während die Mitarbeitersiedlung in Kloten als «Zeitzeuge» betrachtet wird, dessen Erscheinungsbild im Stil einer Gartenstadt schützenswert sei, will man in Rümlang nichts davon wissen. Der dortige Bausekretär Sandro Bianchi erklärt, dass es keinerlei Schutzbestimmungen gibt für die Swissair-Siedlung. «Es wurden nie Stimmen laut, die so etwas gefordert hätten.» Anders in Kloten, wo der Stadtrat über das ganze Gebiet zunächst einen Quartierschutzplan und später eine Gestaltungsplanpflicht gelegt hatte. Letztere gilt bis heute und hat den Zweck alle Bauvorhaben innerhalb der Siedlung zu koordinieren. Wie genau, darüber wird momentan gestritten.

Vater war mit dem Siedlungsbau betraut

In Rümlang gibts keine besonderen baulichen Einschränkungen, was sich in einem Wildwuchs zeitigt. «Viel ist nicht mehr übrig, vom Geist der alten Swissair-Siedlung», sagt René Blöchlinger. Der 69-Jährige muss es wissen, ist er doch in einem der Einfamilienhäuschen vor Ort aufgewachsen. Nach einer Bauzeichnerlehre wurde er schliesslich Architekt. Heute wohnt er in Oberglatt.

Dass in Kloten nun um die bauliche Zukunft der dortigen Swissair-Siedlung gerungen wird, ist Blöchlinger auch zu Ohren gekommen. Sein Vater war «Beauftragter für Wohnraumbeschaffung» bei der Swissair und massgeblich am Bau der Mitarbeitersiedlungen beteiligt. Während in der Nachbargemeinde der ursprüngliche Zustand erhalten geblieben ist, sei das in Rümlang nicht der Fall. «Hier ist es zu spät, um etwas zu schützen. Es wurde zu viel verändert an den Bauten.» Inzwischen wohnt Blöchlingers Tochter in dem Häuschen, das ihre Grosseltern 1950 bezogen hatten. Vieles habe sich gewandelt und namentlich energetische Anpassungen täten Not, gibt der Vater zu bedenken. «Ein möglicher Schutz der Häuser wird überbewertet, die sind ja nicht im Bauhaus-Stil erstellt worden», findet er. Nichtsdestotrotz soll es heuer ein Fest zum 70-jährigen Bestehen der Siedlung geben. (Zürcher Unterländer)