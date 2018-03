Keramikböden für Bülachs Fussballer

Zuerst demonstrierten Hunderte Fussballer in der Bülacher Altstadt. Dann besuchten die Mitglieder des FC Bülach die alles entscheidende Gemeinderatssitzung in der Stadthalle. Nun sollte dem Neubau des Garderobengebäudes bei der Sportanlage Gringglen aber nichts mehr im Wege stehen. Der Stadtrat hat sich für einen Massivbau statt für ein mobiles Gebäude entschieden. Stadtschreiber Christian Mühlethaler begründet: «Dies ist die kostengünstigste Variante.» Damit könne der zeitliche Rahmen sowie der Kredit eingehalten werden.

Anfang April wird das Baugesuch eingereicht. Läuft alles nach Plan, beginnen im Oktober – nach Ende der Vorrunde – die Bauarbeiten. Die neuen Garderoben sollen zum Rückrundenstart im April 2019 bereitstehen.

Einfach gehalten

Statt wie bisher neun wird es nach dem Um- und Neubau nur noch acht Garderoben geben. Die bestehenden Container werden künftig als Material- und Lagerräume genutzt. Die Aussenwände des Massivbaus bestehen aus Kalksandstein. Sie sind mit einem Kompaktfassadensystem gedämmt und verputzt. Das heisst: Die Tage, an denen sich die Fussballer des FC Bülach in einer schlecht beheizten Garderobe umziehen mussten, sind gezählt.

Am prekärsten ist die Situation zurzeit aber in den Duschen der Sportanlage Gringglen. Schimmel an den Wänden und Löcher im Boden machen den Mannschaften zu schaffen. Auch damit soll im April 2019 Schluss sein. In den Nassräumen sind keramische Boden- und Wandplatten vorgesehen. Die Böden im Umkleidebereich bestehen aus einem Hartbetonüberzug.

Architekt aus Bülach

Der Bülacher Stadtrat hat vier Realisierungsszenarien geprüft. Aufgrund des Kredits in der Höhe von 2,3 Millionen Franken musste man auf die oft diskutierte mobile Lösung verzichten und mit einem Massivbau vorliebnehmen. Das Projekt stammt vom einheimischen Architekturbüro arch5 AG. Geschäftsführer Hans Jörg Sacha Meier sagt: «Wir beschäftigen uns seit neun Jahren mit dem Garderobenneubau.»

Es freue ihn aber, dass er und sein Architekturbüro nun etwas für den Fussballclub Bülach bewirken könne. «Den Fussballern stehen endlich genügend Garderoben zur Verfügung. Frauen, Kinder und Erwachsene können problemlos getrennt werden», sagt Meier. Mit dem Massivbau habe sich die Stadt für den Mittelweg entschieden. «Wir haben geldmässig sogar noch ein bisschen spatzig.»

Steiniger Weg für Fussballer

Der Gemeinderat bewilligte am 23. Mai 2016 einen Kredit von 2,1 Millionen Franken für den Neubau des Garderobengebäudes und die Verstärkung der Stromzufuhr bei der Fussballanlage Gringglen. Am 6. November 2017 lehnte der Gemeinderat einen Nachtragskredit von 1,206 Millionen Franken ab. Er genehmigte aber einen Nachtragskredit von 200 000 Franken.

Zudem beauftragte der Gemeinderat dem Stadtrat, das Geschäft in eigener Kompetenz erneut auszuschreiben und ohne Gemeinderatsentscheid sofort umzusetzen. Der Bülacher Stadtrat wurde dazu berechtigt, die Rahmenbedingungen anzupassen, damit der Kredit von total 2,3 Millionen Franken eingehalten wird.

(Zürcher Unterländer)