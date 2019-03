Die schockierende Tat ging damals um die Welt. Sogar die Washington Post berichtete damals über den Vorfall in der Dielsdorfer McDonalds-Filiale. Ein 36-jähriger Angolaner war alleine dabei, das Lokal zu reinigen. Kurz nach Mitternacht hörte er ein Klopfenan der Hintertür. Er öffnete und vor ihm standen zwei maskierte Typen. Einer hielt eine Motorsäge in der Hand, liess den Motor aufheulen und das Sägeblatt rotieren. Die Männer verlangten Geld, doch der Reinigungsangestellte hatte keinen Zugang zum Tresor. Mit der Säge gingen die Maskierten auf ihn los und verletzten ihn im Gesicht, an der Brust und an beiden Unterarmen. Dann liessen sie von ihm ab.

Der Angolaner schaffte es noch, sich in einen Pub zu schleppen – über einen Kilometer vom McDonalds entfernt. Auf dem weiten Weg zog er eine Blutspur hinter sich her. Die Wirtin alarmierte die Sanität. In einer sechsstündigen Operation konnten die Ärzte das Leben des Angolaners retten.

Per Zufall abgehört

Einen Verdächtigen für die Tat konnte die Polizei nie verhaften – bis vor kurzem. Strafverfolger hörten laut der «Aargauer Zeitung» einen jungen Mann aus Zürich wegen Verdachts auf kriminelle Aktivitäten ab. Sie hatten eine Wanze im Auto platziert. Das aufgezeichnete Gespräch entwickelte sich in eine unerwartete Richtung: Er erzählte von einem Verbrechen, das er als 15-Jähriger mit seinem Stiefvater verübt habe. Mit einer Kettensäge hätten sie im Jahr 2007 die McDonald’s-Filiale überfallen.

Die Staatsanwaltschaft verhaftete Vater und Sohn wegen des zufälligen Geständnisses. Der Sohn bestätigte in einer Einvernahme seine Aussage. Auch der Vater sagte im Verhör, er gehe davon aus, sein Sohn habe als jugendlicher die Tat tatsächlich begangen – aber nicht mit ihm, sondern mit jemand anderem.

Dem Stiefvater drohen mindestens fünf Jahre Gefängnis. Der Sohn wurde freigelassen.



Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat nun das Verfahren unter dem Titel «qualifizierter Raubversuch» wieder aufgenommen. Das vermutete Motiv: Geld. Dem Stiefvater drohen mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe. Taten, die mit mehr als drei Jahren geahndet werden, verjähren nach 15 Jahren. Die Frist läuft noch drei Jahre. Der Sohn hingegen hat nichts mehr zu befürchten. Da er zur Tatzeit minderjährig war, gilt für ihn das Jugendstrafrecht und die Tat verjährt nach fünf Jahren.

Der Vater sitzt seit vier Monaten in U-Haft. Diese Woche hat das Bundesgericht einen Entscheid veröffentlicht, wonach er derzeit nicht entlassen werden kann. Denn die Gefahr sei zu gross, dass er versuchen könnte, seinen Sohn dazu zu drängen, die gemachten Anschuldigungen zurückzuziehen.

(zuonline.ch)