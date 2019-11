Kibag-Stier steht nun neben dem Kreisel

Weil der Kanton und die Stadt Kloten sich derzeit über den Puck auf einem Kreisel streiten, sind auch andere Kreiseldekorationen zum Thema geworden. Der Kanton verbietet konkret kommerzielle Werbung auf Kreiseln an Kantonsstrassen. Letzte Woche wurde die Baudirektion auf den Kibag-Stier auf dem Kreisel vor dem Glattzentrum in Wallisellen aufmerksam. Gemäss den Regeln, die für den Riesen-Puck in Kloten gelten, war auch der schwarze Muni mit dem Kibag-Schriftzug nicht erlaubt.

Nun hat die Baufirma den Anweisungen des Kantons Folge geleistet. Der Stier ist vom Kreisel auf einen Baucontainer in der Nähe gewandert. Er stehe dadurch nicht mehr auf einem Grundstück des Kantons, bestätigt die Baudirektion.

Microsoft-Schriftzug ist ebenfalls weg

Im Zuge der Debatte über den EHC-Puck hat es zudem einen weiteren Verdächtigen erwischt, der immer wieder als Beispiel für kommerzielle Werbung auf Rondellen genannt wird: Den Microsoft-Schriftzug vor dem Schweizer Firmensitz des Softwaregiganten, ebenfalls in Wallisellen. Dabei hatte dieser Schriftzug für die Baudirektion gar nie ein Problem dargestellt. Zwar handelt es sich bei dem Schriftzug – ebenso wie etwa beim Jumbo-Kreisel im Dietliker Industriegebiet – um reine Werbung. Der springende Punkt ist allerdings, dass sich diese Rondelle nicht auf kantonalem Gebiet, sondern auf kommunalen Strassen befinden. Und dort entscheidet nicht der Kanton, was erlaubt ist, sondern die Gemeinde.

Deshalb gibt es auch den Microsoft-Schriftzug auf dem Kreisel in Wallisellen nicht mehr. «Die Gemeinde hat den Vertrag nicht verlängern wollen», sagt Microsoft-Mediensprecher Tobias Steger. Weshalb sei ihm nicht bekannt. Allerdings wäre der Schriftzug in näherer Zukunft wohl sowieso verschwunden: Microsoft zieht Ende 2020 in den «Circle» am Flughafen um.