Kiesgrube wird erneut ausgezeichnet

Kiesgrubenareale sind keineswegs so karg, wie sie sich auf den ersten Blick präsentieren. «Was vor 25 Jahren noch als offene Wunde in der Landschaft galt und beim Naturschutz einen schlechten Ruf genoss, ist heute ein Hotspot der Biodiversität», sagt Manja Van Wezemael, Geschäftsführerin der Stiftung Natur und Wirtschaft.

In Kiesgruben finde man Lebensräume, die man anderswo nur noch selten antreffe. «Das gilt ganz speziell für das grösste Kiesabbaugebiet der Schweiz hier in Hüntwangen.»

Zertifikat für ökologischen Wert

In der dortigen Grube lassen sich verschiedene, auch gefährdete Tierarten, wie Flussregenpfeifer, Quendelschnecke oder Schwarze Mörtelbiene, finden. Auf den Kiesböden, in denen das Wasser rasch versickert, siedelt sich eine Pflanzengemeinschaft an, die einer grossen Vielfalt an Insekten reiche Nahrung bietet. Weil die Förderung und der Erhalt dieser Vielfalt einiges an Einsatz erfordern, zeichnete die Stiftung Natur und Wirtschaft die verantwortliche Firma Holcim zum sechsten Mal mit einem Zertifikat aus.

Das Unternehmen bereitet einen Grossteil der abgebauten Flächen wieder für die Landwirtschaft auf. Auf den Restflächen wird in Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen renaturiert. Ganz allein ist man dabei jedoch nicht, wie Beat Haller, Leiter Natur und Boden beim Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie, erklärt: «Es ist eindrücklich, wie viele Vereine, Private und Zivildienstleistende unsere Arbeit unterstützen.» Kiesgruben seien zudem ein eigentlicher Spielplatz für Versuche, zum Beispiel mit Wildbienen.

Planierraupe fördert Kreuzkröte

Auf einem Rundgang zeigte Haller, wie Natur und Baumaschinen zusammenspielen können. «Wenn wir mit einer Planierraupe, die ohnehin vor Ort ist, eine kleine Pfütze ausheben, entsteht darin ein idealer Lebensraum für die gefährdete Kreuzkröte.»

Hüntwangens Gemeindepräsident Matthias Hauser (SVP), der bei der Übergabe des Zertifikats dabei war, würde sich wünschen, dass diese ökologische Vielfalt in seiner Gemeinde von einer breiten Bevölkerung noch stärker wahrgenommen würde. Das Kiesabbaugebiet, das mit 1,7 Quadratkilometern immerhin ein Drittel der Fläche Hüntwangens einnimmt, biete einen grossen Mehrwert an Lebewesen, so Hauser.

Für interessierte Personen, die dieser Artenvielfalt auf die Spur kommen möchten, organisiert die Firma Holcim auf Anfrage Führungen. Auch die Exkursionen benachbarter Naturschutzvereine gewähren Einblicke in den Lebensraum Kiesgrube.

Gemeindepräsident Matthias Hauser und Holcim-Werkleiter Marco Benatti (von links) freuen sich über das Zertifikat, das ihnen Manja Van Wezemael von der Stiftung Natur und Wirtschaft überreicht. Foto: Balz Murer