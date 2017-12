Kinder tauschen Spielzeuge aus

Sämtliche Spielsachen warteten in einem farbenfrohen Raum auf die neugierigen Kinder: Barbies, Twister und Scrabble, sogar ein kleiner Fussballtisch, der innert Minuten einen neuen Besitzer fand. Aufgeregt wählten die Kleinen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk aus.Zum siebten Mal organisierten die Katholische Pfarrei Bülach und YoungCaritas Zürich diese Geschenk-Tausch-Aktion in Bülach.

Sie vereint für einen Nachmittag Jung und Alt, Arm und Reich. Das Prinzip ist simpel: Während eines Monats durften wohlhabende Kinder zwei Spielzeuge abgeben und bekamen dafür einen Bon für ein Geschenk. So entstand ein Überschuss an Spielsachen. Der gleiche Bon wurde dann von Caritas und Sozialstellen an armutsgefährdeten Familien überreicht.

Der Nachmittag war ein Fest für die Sprösslinge; Clown Guido Paffrath sorgte für Unterhaltung bei den aufmerksam und lachenden kleinen Zuschauern. Für das leibliche Wohlbefinden der 110 Kinder und 40 Erwachsenen gab es Kinderpunsch und die traditionelle Combo Kaffee und Kuchen. Der Raum und die Verpflegung wurden von der katholischen Kirche Bülach offeriert.

Armut in Bülach

«In der Weihnachtszeit erleben Armutsbetroffene ihre Situation besonders intensiv», sagt Daniel Wirz, Kommunikationsleiter der Caritas. Deswegen gefällt ihm an der Geschenk-Tausch-Aktion, dass die Kinder in gemischten Gruppen die Geschenke auswählen. Die Kleinen nehmen mit, was ihnen gefällt. Wer wohlhabend ist, und wer nicht, lässt sich nicht erkennen.

Gemäss einem Caritas-Bericht sind in der Schweiz rund 260 000 Kinder von Armut betroffen. Davon leben zirka 200 in Bülach. Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit, sagt: «Das sind aber nur die durch die Stadt Bülach unterstützten Kinder und Jugendliche. Die Dunkelziffer dürfte grösser sein, da sich viele nicht bei der Sozialhilfe melden.» Die Nachfrage für eine solche Aktion scheint vorhanden. Eine anwesende Mutter sagt: «So können meine Kleinen mit Gleichaltrigen spielen und Deutsch lernen. Schade ist, dass das nur einmal im Jahr stattfindet.» (Zürcher Unterländer)