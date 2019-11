Kinderstube für Laubfrosch und Kiebitz

Noch lässt sich der Artenreichtum auf der renaturierten Fläche am Rand des Flachmoors Neeracherried erst erahnen. Blickt man vom Beobachtungsturm beim grossen Kreisel in Höri auf das Gebiet, so präsentieren sich die 108 Aren ehemalige Wiese als brauner Sumpf, bestehend aus Lehm und Wasserflächen. Beim genaueren Hinschauen entdeckt man aber trippelnde Bachstelzen an den Teichrändern und Trittsiegel im Lehm, die auf ein Wildschwein hindeuten. Die Tiere haben das aufgewertete Gebiet also bereits entdeckt.

Stefan Heller, Leiter des Birdlife-Naturzentrums Neeracherried, freut sich, dass die Arbeiten auf der Saumbachwiese nun abgeschlossen sind. «Der Bau ist super gelaufen, obschon Bauschutt unter der Oberfläche vergraben war, den man entsorgen musste», zieht er Bilanz.

«Die Renaturierung der Saumbachwiese ist eine tolle Sache. Es ist eine

Teichlandschaft entstanden, die in der Region sonst kaum vorkommt.»Stefan Heller,

Leiter Birdlife-Naturzentrum Neeracherried

Im August legten die Bagger los, trugen die Erdoberschicht nach und nach ab. Lastwagen brachten das Erdmaterial nach Embrach, wo es auf Landwirtschaftsflächen Verwendung fand. Schwere Maschinen verdichteten die fertig gestaltete Oberfläche, bis das Regenwasser die Mulden füllte und in seichte Teiche verwandelte. Auf der Fläche werden nur Pflanzenarten gedeihen können, die dem nährstoffarmen Boden und wechselnden Wasserstand angepasst sind.

Erste Rarität gesichtet

Für den Biologen Heller ist klar: «Die Renaturierung der Saumbachwiese ist eine tolle Sache. Es ist eine Teichlandschaft entstanden, die in der Region sonst kaum vorkommt.» Wenn nun im Frühjahr die ersten Pflänzchen spriessen, werden seltene Vögel wie der Kiebitz und der Flussregenpfeifer eine Kinderstube vorfinden. Bereits während der Bauarbeiten seien plötzlich drei Flussregenpfeifer aufgetaucht. «Ich wette: Die ersten paar Jahre werden Flussregenpfeifer hier brüten», sagt der begeisterte Ornithologe.

Der kleine Watvogel legt seine Eier auf den offenen Boden, mit Vorliebe auf Kiesbänke an Flüssen oder, wo der natürliche Lebensraum fehlt, auf Baustellen – oder eben auf renaturierte Flächen. Auch der Kiebitz brütet auf offenem Boden mit lückiger Vegetation und wird künftig in Höri einen möglichen Brutplatz vorfinden. «Kiebitze kommen zur Brutzeit alljährlich ins Neeracherried. Sie werden die neue Fläche rasch entdecken», ist Heller überzeugt.

Samen aus der Umgebung

Im Übergang zwischen nass und trocken finden auch seltene Pflanzen einen Lebensraum. Noch ist allerdings kein grünes Hälmchen zu sehen. Nur einige dünne Stecken ragen aus dem Lehmboden und zeigen an, dass dort bereits erste Pflänzchen gesetzt sind; Rohrkolben und Knoblauch-Gamander, wie Heller erklärt.

Im späten Frühjahr, wenn die meisten Pflanzen Samen gebildet haben, wird eine Fläche im Neeracherried gemäht und das Schnittgut auf dem offenen Boden in Höri ausgebracht. Auch Insekten sind im Schnittgut und werden die wachsende Vegetation bereichern.

Doch alleine mit den Bauarbeiten, dem Abtragen und Verdichten des Oberbodens und dem Modellieren des Geländes und später mit dem Ausbringen von Setzlingen und Samen ist es nicht getan. Auch unerwünschte Pflanzen werden sich im Gebiet rasch ansiedeln. Für Heller ist denn auch klar: Renaturierte Flächen bedürfen intensiver Pflege. «Besonders in den ersten fünf Jahren wird man intensiv Schilf, Weiden und Goldrute jäten müssen.»

Pflege ist finanziert

Die Pflegearbeiten während der ersten Jahren hat man darum bei der Finanzierung des Projekts eingerechnet. Der grösste Geldgeber ist das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich EWZ. Es übernimmt denn auch den Grossteil der Pflegekosten während der Startphase. «Bei einer Renaturierung ist die Gebietspflege während der ersten Jahre ein Teil des Projektes und wird darum finanziell unterstützt», bestätigt Lorenz Hunziker von der Fachstelle Umwelt beim EWZ.

Die Gesamtkosten des Renaturierungsprojekts betragen 710 000 Franken. Davon hat das EWZ 63 Prozent übernommen, 450 000 Franken also. Laut Hunziker bezahlt dieses pro verkaufte Kilowattstunde Ökostrom aus zertifizierten Kraftwerken einen Rappen in einen Fonds. Dieser unterstützt ökologische Aufwertungen wie jene in Höri mit jährlich rund 4 Millionen Franken.

Kanton macht weiter

Der nördliche Teil des Gebiets Saumbachwiese ist noch immer eine grüne Graslandschaft. Die kantonale Fachstelle Naturschutz plant 2020 weitere 300 Aren zu renaturieren. Wie beim Birdlife-Projekt wird der Boden abgetragen. Dazu kommt, dass in den 1970er-Jahren Bauschutt auf dem Gebiet abgelagert wurde, was heute als Geländeerhöhung sichtbar ist. Der Bauschutt wird entsorgt und das Gelände neu gestaltet.

Laut Beatrice Vögeli von der kantonalen Fachstelle Naturschutz sollen grossflächige Lebensräume entstehen mit feuchten Mulden und Magerwiesen. Mit den feuchten Mulden wolle man Lebensräume schaffen, wie sie früher an See- und Flussufern vorkamen. Standorte, die mal nass, mal trocken sind. Auch wolle man Schlickflächen schaffen, wo Vögel wie Kiebitz und Flussregenpfeifer Nahrung finden. Von den feuchten Flächen profitieren auch Libellen, Amphibien und seltene Pflanzen.