Kinofilm über Vögel in Freienstein

In der Schweiz brüten 215 Vogelarten. Obwohl die Bestände gewisser Arten akut gefährdet sind, könnten die Menschen die gefiederten Freunde eigentlich überall und jederzeit wahrnehmen. Mit Betonung auf «könnten», denn oft werden die Vögel übersehen und sogar überhört, obwohl sie gerade über den Köpfen oben im Baum singen und rufen. Sie werden schlicht nicht wahrgenommen.

Dass einige Menschen künftig achtsamer durch die Welt gehen werden, dafür dürfte der kürzlich in die Kinos gelangte Film «Zwitscherland» sorgen. Wie der vollständige Titel «Welcome to Zwitscherland – Wie das Land, so die Vögel» erahnen lässt, geht es im 84 Minuten langen Film aber um mehr als nur Piepmatze. Seine Botschaft übertrifft die eines reinen Naturfilms bei weitem. Der zweite Teil des Titels macht denn auch deutlich, dass es im Streifen nicht nur um die gefiederten Vögel geht…

Regisseur ist anwesend

Schaue man genau hin und achte auf das Vogelleben, präsentiere sich auf kleinstem Raum eine ungeahnte Lebensvielfalt, gerade in der Schweiz, hält Marc Tschudin fest. Der 52-jährige Basler hat nicht nur das Buch zum Dokumentarfilm geschrieben, er war auch für die Regie, die Kameraführung und den Schnitt zuständig. Er wird an der Vorführung vom kommenden Dienstag im Neuen Kino Freienstein persönlich anwesend sein.

Der Trailer zu Welcome to «Zwitscherland» (Quelle: Youtube)

«Vögel spiegeln die Landschaft wider, eine Landschaft, die auch den Menschen geprägt hat und die wiederum vom Menschen geprägt wird. So sind Vögel und Mensch in überraschenden Parallelen und Abhängigkeiten miteinander verbunden», erklärt Tschudin.

Schöne, schrullige Schweiz

Der Filmemacher und Biologe verdeutlicht mit seinem ersten Kinofilm, dass atemberaubende Natur nicht nur in fernen, exotischen Ländern existiert, sondern auch in der Schweiz – mitten unter den Menschen. Diese Tatsache macht er an der Vogelwelt fest. Die grossen und kleinen gefiederten Lebewesen sind ständig unter uns: in Feld und Wald, am Ackerrand und am Bach, im Gebirge und in der Ebene, auf dem Land – und ja – auch in der Stadt.

Tschudin verknüpft die schweizerischen Gepflogenheiten, Eigenheiten und Klischees mit den Verhaltensweisen der Vögel. So zeigt er den jahreszeitlichen Zug der Menschen durch den Gotthardtunnel in den Süden und er zeigt den Zug der Vögel in ihre Winter- und Sommerquartiere. Er stellt dem regen Treiben in der Badeanstalt das Sandbad der Spatzen gegenüber, das Ringen der Schwinger vergleicht er mit dem Balzkampf der Birkhähne, den Trachtentanz mit den Balzritualen im Federkleid. – Gegenüberstellungen, denen eine gehörige Portion Ironie nicht fehlt. «Die Schweiz ist eben nicht nur Bilderbuch, sie ist auch schrullig, zuweilen sperrig und immer wieder für eine Überraschung gut», sagt Tschudin.

Luftraumkonkurrenten

Der Filmemacher zeigt aber auch, wo sich die Vögel menschliche Einrichtungen zunutze machen. Etwa die Kohlmeise, die im Briefkasten nistet, die Amsel, die im Velokorb ein Nest baut, die Blaumeise, die ihren Nachwuchs in einem Aschenbecher eines Industriegebäudes aufzieht oder die Turmfalken, die das Bundeshaus als Brutstätte ausgesucht haben. Oder dann der Star, der eine technische Einrichtung am Flughafen als Sitzwarte nutzt, bis ein «Luftraumkonkurrent», ein grosses Passagierflugzeug, darüber donnert. (Zürcher Unterländer)