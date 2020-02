Klares Ja für ein Glattpark-Schulhaus – Beschwerden werden fallen gelassen

Alles hing gespannt an Lippen des Stadtpräsidenten, als Paul Remund (FDP) am Sonntagnachmittag zur Resultatverkündigung schritt. Im Foyer des Stadthauses warteten bereits interessierte Eltern mit Kindern, Politiker und Medienleute auf das Verdikt zum Schulhausneubau im Glattpark. Dabei gings um 71,2 Millionen Franken und darum, ob der Stadtrat zum zweiten Mal eine Niederlage einstecken würde gegen ein erneut ziemlich forsch auftretendes Nein-Komitee aus SVP-nahen Kreisen.

Kaum hatte der Stapi das Resultat verkündet, ertönten laute Jubelschreie. Mit 2219 zu 1433 Stimmen hatten die Opfiker Stimmberechtigten sich deutlich für den Neubau eines Schulhauses im Glattpark ausgesprochen. «Wie gehts nun weiter», fragte Remund etwas verdutzt – «hier, der Apéro ist schon serviert», tönte es aus dem Hintergrund.

Das lange Warten hatte alle auf die Folter gespannt. Im Abstimmungsbüro sei halt etwas mehr Aufwand entstanden, liess Remund etwas später verlauten. Dies aufgrund von Anordnungen des Bülacher Bezirksrats, weil im Vorfeld des Urnenganges noch mehrere Stimmrechtsbeschwerden eingegangen waren.

Die Leute mobilisiert

Das klare Verdikt mit rund 61 Prozent Ja-Stimmenanteil kommt für den Stadtpräsidenten nun aber einem Happyend gleich. Wenn auch einem späten. Denn bereits vor sechs Jahren stimmte man in Opfikon über ein Schulhausprojekt auf demselben Grundstück am Lilienthal-Boulevard ab. Damals gabs einen herben Dämpfer, als bekannt wurde, dass die Gegner mit 54 Stimmen die Nase vorn hatten. «Dieses Mal war ich sicher, dass gut mobilisiert wird.» Remund sollte sich nicht täuschen. Den Beleg dazu lieferte die Stimmbeteiligungsquote von fast 40 Prozent. «Die ist fast doppelt so hoch wie sonst.» Stolz sei er aber nicht. «Das wäre das falsche Wort», fand Remund. Er sei einfach froh.

Eine nicht namentlich genannt werden wollende Vertreterin des Elternvereins aus dem Glattpark freute sich über den «eindeutigen Entscheid» und hofft nun auf den Bau des Schulhauses, «sonst gibt’s, glaube ich, eine Revolte in Opfikon.» Die gegnerischen Angriffe auf den vom Stadtrat ausgewählten Standort für das neue Glattparkschulhaus und die Beschwerden gegen eine falsche Aussage bezüglich Durchmischung der Schulhäuser und Klassen in einem Interview im amtlichen Anzeiger von Opfikon wurden als «Ablenkungsmanöver» oder gar «Quatsch» bezeichnet. Der Nachweis sei erbracht, dass es dieses Primarschulhaus für 18 Klassen jetzt dort brauche.

Ähnlich tönte es von Valentin Perego (FDP), Opfikons Finanzvorsteher, der ebenfalls im Foyer des Stadthauses weilte und mit den Anwesenden auf den Abstimmungserfolg anstiess. «Es ist im Rahmen des Erhofften ausgefallen», meinte er zum Resultat. Er hoffe, die Wogen mögen sich nun glätten und man vorwärts machen könne. «Sonst würde sich mit neuen Verzögerungen nur alles verteuern.»

Ärger über eigenen Fehler

Wie der Stadtpräsident und Parteikollege Remund ärgert sich auch Perego über die fehlerhafte Äusserung im ominösen Interview während des Abstimmungskampfs. Doch dass es bei der Zuteilung von Schülern in Schulhäusern und Klassen sehr wohl Vorgaben zur Durchmischung gebe, sei in dieser Abstimmung ohnehin nur eine Nebensache gewesen. «Das hat doch nichts mit dem Schulhausbau zu tun», fand Opfikons Finanzminister.

SVP-Gemeinderat Urban Husi hatte deswegen Stimmrechtsbeschwerden eingereicht. Daher dauerte die Auszählung am Sonntagmittag länger. Aber gemäss Erkenntnissen aus dem Abstimmungsbüro konnte kein anderes Abstimmungsverhalten festgestellt werden, nachdem das strittige Interview erschienen war. «Alle Beschwerden sind hinfällig», bestätigte Husi angesichts des «doch recht deutlichen Resultats». Wäre die Zustimmung aber unter 56 Prozent geblieben, hätte er die Abstimmung angefochten. Er wertete die rund 40 Prozent Nein-Stimmen als Achtungserfolg. Richi Muffler, lokaler SVP-Präsident, räumte ebenfalls ein, das Verdikt sei klar: «Wir wollen diese demokratische Entscheidung anerkennen, das ist wichtig.» Beide betonten, man werde weiterhin genau hinschauen, bei der Ressourcenverteilung im Schulbereich sowie auch bei der Durchmischung der Schulklassen in Opfikon.