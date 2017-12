Klares Ja zum Bau des Werkhofs

Gleichzeitig wurde ein Kredit von 925000 Franken bewilligt. Angenommen wurde mit klarem Mehr auch ein Antrag des Stimmberechtigten Urs Meier: Der Gemeinderat ist demnach verpflichtet zu prüfen, ob auf der nach Süden ausgerichteten Dachfläche des neuen Werkhofs eine Photovoltaikanlage gebaut und der produzierte Strom an Dritte verkauft werden kann.

Historisches Ereignis

Im weiteren genehmigte die Versammlung auch die Voranschläge 2018 der Politischen und der Primarschulgemeinde. Während der Steuerfuss des Politischen Guts um 3 Prozentpunkte auf 44 Prozent erhöht wurde, sinkt der Steuersatz der Schulgemeinde von 65 auf 59 Prozent. Der Gesamtsteuerfuss dürfte 127 Prozent betragen, 3 Punkte weniger als im Vorjahr.

Die Versammlung begann mit einem historischen Ereignis. 303 Jahre nach der Eröffnung der Bachser Kirche tagten am vergangenen Donnerstag die Stimmberechtigten der Reformierten Kirchgemeinde Bachs zum letzten Mal, wie Kirchenpflegepräsident Peter Lang in seiner Einleitung und Kirchenpfleger Walter Weidmann in seinem Jahresbericht ausführten. Im neuen Jahr nimmt die Kirchgemeinde Stadlerberg als Zusammenschluss der Reformierten von Stadel und Bachs ihren Betrieb auf. (Zürcher Unterländer)