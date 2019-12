Klassenzimmer erhalten Klimaanlage – wegen eines Planungsfehlers

Vier Klassenzimmer des Niederglatter Schulhauses Rietlen 4 sind im oberen Stock nach Süden ausgerichtet. In den wärmeren Monaten wird es bis zu 33 Grad heiss – durchlüften ist wegen der Festverglasung nicht möglich. Deshalb brachte die Primarschulpflege ein Unikum an die Gemeindeversammlung: das Ausstatten der vier Zimmer mit einer Klimaanlage. Die anwesenden Stimmberechtigten waren sich einig, dass der Zustand für Schulkinder unzumutbar sei, doch man machte dem Ärger Luft: «Das Rietlen wurde erst vor einigen Jahren fertiggebaut, das muss ein Planungsfehler sein», äusserte sich ein Votant. «Für uns Steuerzahler ist das eine Schweinerei.» Letztlich wurden die 150000 Franken ohne Gegenstimme genehmigt.

Auch bei den anderen Geschäften, welche die Primarschul- und die Politische Gemeinde am Freitagabend im Eichisaal traktandierten, zeigten sich die 108 respektive 111 anwesenden Stimmberechtigten (3,7 Prozent) spendabel. So ersuchte die Primarschule erfolgreich das Ja zu einem Kredit von 186000 Franken für neue Fenster im Rietlen 2. Ausserdem liess sie im Bereich Schulassistenzen drei Vollzeitstellen genehmigen, was rund 223000 Franken kostet, sowie die Schulverwaltung um 50 auf insgesamt 200 Prozent erhöhen. Das Budget der Primarschule wurde unumstritten genehmigt: Es weist einen Gesamtaufwand von 9,1 Millionen Franken, einen Ertrag von 8,4 Millionen Franken sowie einen Aufwandüberschuss von 657000 Franken auf. Der Steuerfuss liegt bei 44 Prozent.

Kredite allesamt abgesegnet

Seitens der Politischen Gemeinde standen drei Bruttokredite zur Genehmigung an: Zunächst 915000 Franken für die Sanierung der Feldstrasse und 729000 Franken für die Sanierung der Strasse Im Haslerholz. «Wenn ich vor Ihnen stehe, kostet das meist nicht wenig Geld Geld», leitete der Tiefbauvorstand Peter Zürcher die Geschäfte halb ernst ein. Doch es sei gut investiert.

Drittens wurden knapp 300000 Franken für die Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege genehmigt. «Im Gebiet Nöschikon sind diese Wege teils in argem Zustand – die Natur hat sich ihren Platz zurückgeholt», kommentierte Sicherheitsvorsteherin Rita Ammann. Auch die Brücke über den Haslibach wird in diesem Zug saniert: Sie erhält eine neue Brückenplatte und ein neues Geländer. Zuletzt gaben die Stimmberechtigten ihr Ja zur Abrechnung zur Anpassung der Verkehrsführung beim Mehrzweckgebäude: Das Bauprojekt kostete knapp 59000 Franken; budgetiert waren rund 85000 Franken.

Budget war unumstritten

Auch das Budget der Politischen Gemeinde wurde einstimmig angenommen. Es weist ein Defizit von knapp 416000 Franken aus. Der Aufwand liegt bei über 23,2 Millionen Franken, der Ertrag bei knapp 22,8 Millionen Franken. Den Steuerfuss setzt die Gemeinde im kommenden Jahr unverändert auf 38 Prozent – zusammen mit der Primar- sowie der Sekundarschule macht dies für Niederglatterinnen und Niederglatter einen Steuerfuss von 107 Prozent.