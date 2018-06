Kleine Dienste verbessern die Nachbarschaft

Der scheidende Gesundheits- und Sozialvorstand Gary Honegger präsentierte die Vorschläge, welche eine neunköpfige Arbeitsgruppe unter seiner Leitung in den vergangenen Monaten ausgearbeitet hatte. Dieser gehören vor allem Frauen an aus dem Umfeld von Pro Senectute, Spitex, Kirchgemeinde sowie Otelfinger, die sich seit Mitte 2017 für das damals lancierte Thema «Wohnen im Alter» interessieren. Fragebogen zum Thema waren an alle Bewohner der Gemeinde im Alter von 50 Jahren aufwärts, verschickt worden. Ein Bereich, der sich daraus ergeben und «verselbständigt» hat, betrifft die Nachbarschaftshilfe.

Praktische Hilfe im Alltag

Was im Furttal gemeindeübergreifend bereits existiert, ist der sogenannte Besuchsdienst. In diesem sind sämtliche Furttaler Kirchgemeinden engagiert, zudem die beiden Gemeinden Dällikon und Dänikon sowie private Spender.

Rita Joss aus Dällikon leitet den Besuchsdienst seit zehn Jahren und beschreibt ihn als «ein längerfristig ausgerichtetes Angebot, das regelmässigere Präsenz und Vertrautheit erfordert»: Engagierte Freiwillige aus allen Furttaler Gemeinden kümmern sich dabei in allen Furttaler Gemeinden um deren Einwohnerinnen und Einwohner, die auf regelmässige Begleitung oder Unterstützung angewiesen sind. Dazu gehören beispielsweise ein wöchentlicher Spaziergang, Begleitung zu einer regelmässigen Therapie, Hilfe im Haushalt, bei der Wäsche, oder beim Einkaufen.

Die in Otelfingen entstehende Nachbarschaftshilfe versteht sich dagegen als noch niederschwelligeres Angebot, das eher punktuelle und auch einmalige Unterstützung vorsieht. Gemeint sind damit Kleinreparaturen, eine Glühbirne wechseln, Zeitungen bündeln und für die Sammlung bereitstellen, Haustiere versorgen und Pflanzen giessen während etwas längeren Abwesenheiten, oder auch Begleitung zu einmaligem (Zahn-)Arztbesuch.

Gemeinde finanziert Versuch

Dabei können die Grenzen von einem Bereich zum anderen fliessend sein: Die punktuelle Nachbarschaftshilfe kann bei gewisser Regelmässigkeiten zu einer Art Besuchsdienst auswachsen, der freiwillige Besuchsdienst muss allenfalls in professionelle Hände übergegeben werden (Spitex mit Pflegedienst), wenn Beschwerden und Gebrechen zu gross werden.

Wesentlich ist, dass die Nachbarschaftshilfe rein lokal ausgerichtet und nicht gemeindeübergreifend gedacht ist. Da mag Otelfingen eine Vorreiterrolle für andere Gemeinden spielen, wenn das Modell erfolgreich ist und Schule macht. Ausdrücklich nicht gedacht ist, dass sich jemand auf diesem Weg gratis Hilfe besorgt, wo es dafür professionelle Angebote gibt: Gartenarbeit etwa, Fenster putzen und anderes. Auch sollen keine professionellen Organisationen wie Fahrdienste, Spitex, Betreuungsdienste konkurrenziert werden.

Den Sommer über können sich interessierte Personen melden, als Helfende wie auch als Hilfsbedürftige. Ab September dann wird die ausgearbeitete Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Otelfingen und dem Besuchsdienst Furttal unterzeichnet und die Arbeit aufgenommen.

Pro Senectute bietet zudem Ausbildungsangebote für Freiwillige. Für diese soll es regelmässige Treffen zum Erfahrugnsaustausch geben, ebenso zwischen den Vertragspartnern. Die Gemeinde Otelfingen finanziert das Projekt während einer zweijährigen Probephase. (Zürcher Unterländer)