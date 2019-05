Kleiner Fehler im Richtplan: Die Korrektur ist für den Surfpark entscheidend

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail: Das gilt bei einem Grossprojekt wie dem geplanten Surfpark in Regensdorf ganz besonders. Eine Voraussetzung für den See zum Wellenreiten ist dessen Eintrag im regionalen Richtplan. Zuständig dafür ist die Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF. Die Voraussetzung für einen See mit Parkanlage ist, dass der Standort als sogenannte Erholungszone im Richtplan verankert ist.

Diesen Punkt erfüllt das Projekt: Der Surfpark ist in einer Erholungszone geplant, angrenzend an die Sportanlage Wisacher. Nur sprengt er die Fläche der bisherigen Erholungszone. Für das Projekt des Vereins Waveup musste die ZPF darum die Erholungszone Wisacher um 3 Hektaren auf total 7,7 Hektaren ausdehnen.

Umzonung ist bewilligt

Neu zur Erholungszone Wisacher gehören die Wiesen bis zur Kantonsstrasse nach Dällikon. Da das Raumplanungsgesetz die Umwandlung von Landwirtschaftsland untersagt, muss Regensdorf die 3 Hektaren, die der Erholungszone zugeschlagen werden, an einem anderen Ort kompensieren.

Diese Forderung erfüllt Regensdorf mit der Umzonung des Gebiets Leematten: Obschon als Erholungszone im Richtplan ausgeschieden, wird das Gebiet im Ortsteil Adlikon immer noch landwirtschaftlich genutzt und kann folglich problemlos wieder in die Landwirtschaftszone überführt werden. Soweit so gut. Doch im Laufe der Vorbereitungen für die Umzonung Leematten/Wisacher hat man einen Fehler auf der Karte zum regionalen Richtplan entdeckt. Auf dieser umfasst die Erweiterung der Erholungszone nur rund 6 statt 7,7 Hektaren.

Genehmigung sei Formsache

Die ZPF schreibt dazu: «In den Beschluss- und Auflageakten der Regionalplanung wurde klar der Bedarf von zusätzlichen 7,7 Hektaren Erholungsgebiet im Wisacher ausgewiesen. Diesem Flächenbedarf hat der Kanton in der Vorprüfung zugestimmt. Im Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 16. Mai 2018, mit welchem der Regionale Richtplan festgesetzt wurde, ist keine Abweichung zum Antrag der Region auf Erweiterung der Erholungszone um 7,7 Hektaren aufgeführt. Im festgesetzten Richtplan (Karte) ist sie jedoch fälschlicherweise ungenau und dadurch etwas abweichend enthalten. Die im Plan ausgewiesene Fläche umfasst rund 6 Hektaren.»

An der Delegiertenversammlung vom 19. Juni wird die ZPF über die Änderung in der Richtplankarte abstimmen. Gemäss ZPF-Präsident und Gemeindepräsident Max Walter ist die Genehmigung eine Formsache. Danach sind die richtplanerischen Voraussetzungen für den Wellensee mit Parkanlage erfüllt.

(Zürcher Unterländer)