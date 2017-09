Kleinkunst wird gross geschrieben

Im vergangenen Jahr feierte das Kleintheater Mettlen bereits seine 50. Saison – geladen war auch Max Huwyler. Der spielfreudige Sekundarlehrer trug beim Bau des Schulhauses Mettlen dereinst dafür Sorge, dass der Singsaal theatertauglich eingerichtet wurde.

So verfüge man über 120 Plätze, eine grossen Bühne mit gefedertem Tannenriemenboden und Garderobe. «Genau das richtige Format für uns», freut sich Rolf Baumgartner, seit 2009 Präsident des Kleintheaters. «Die Zuschauer sind nah an den Künstlern, die Künstler wiederum spüren das Publikum.»

Hintergründiger Humor

Man spreche ein reifes Publikum an. «Menschen, die wissen, was läuft», meint der 65-Jährige. «Hintergründiger Humor findet hier beste Resonanz.» Die sechs Aufführungen im Winterhalbjahr liessen sich mit Stammgästen füllen. «Wir mussten die Zahl der Jahresabonnements limitieren, damit wir auch noch Tickets im freien Verkauf anbieten können.»

Das Theater kennt jedoch auch andere Zeiten: «Die Leute wussten wenig mit dem Begriff Kleinkunst anzufangen. Uns haftete das Image des Dorftheaters an.» Regen Zulauf verschaffte dem Mettlen die Erkenntnis, dass in Opfikon Künstler auftreten, welche auch in der Satiresendung «Giacobbo Müller», dem Casinotheater Winterthur oder dem Zürcher Theater am Hechtplatz zu sehen sind.

Opfikon könne seinen Platz neben den kulturellen Zentren behaupten, betont Baumgartner. Bewusst sei der Freitag als Aufführungstag gewählt: «Bei uns startet man ohne lange Anfahrt ins kulturelle Wochenende.»

Eine Nase für Qualität

Von Technik über Finanzen bis zum Barbetrieb sind die Aufgaben ehrenamtlich im sechsköpfigen Team verteilt. Zusammen besucht die Truppe jeweils im April die dreitägige Schweizer Kleinkunstbörse in Thun, wo sich die Szene im 20-Minuten-Takt präsentiert. Länger braucht Baumgartner nicht, um zu entscheiden, ob die Qualität für einen abendfüllenden Auftritt reicht. «Inzwischen habe ich eine Nase dafür», sagt der Pensionär. «Die Auswahl treffen wir jedoch gemeinsam, jeder bringt seine Wünsche ein.»

Chance für Newcomer

Neben bekannten Namen haben auch Newcomer im Kleintheater Mettlen eine Chance, wie am 1. Dezember das Duo «Weniger Egli». Die beiden Richter Daniel Weniger und Werner Egli stehen als Rockmusiker seit Jahren gemeinsam auf der Bühne. «Irgendwenn» ist ihr erstes abendfüllendes Kabarettprogramm, ihre Lieder sind witzig, bissig, tiefgründig und berührend. «Ich habe die beiden in der Sendung Aeschbacher gesehen», berichtet Baumgartner von seiner Entdeckung. «Die bleiben nicht lange ein Geheimtipp».

Weiter auf dem Programm stehen der Zauberer Alex Porter, die Kabarettisten Valsecchi & Nater, die Plakatkünstler «Ohne Rolf» und der Philosokomiker Peter Spielbauer. Den Auftakt macht am 29. September die deutsche Autorin und Kabarettistin Sarah Hakenberg mit ihrem frech-fröhlichem Programm «Nur Mut!». «Sie war 2012 bereits bei uns», bekennt Baumgartner. «Eine Wiederholungstäterin.»

(Zürcher Unterländer)