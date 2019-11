Klettern statt Armbrustschiessen am Schluefweg

Fünf Jahre ist es her, da flogen die letzten Pfeile aus dem Armbrustschützenhaus am Schluefweg auf die Scheiben. Der letzte Präsident des Armbrustschützenvereins, Durs Tschanz, hatte an einer Informationsveranstaltung mitzuteilen, dass keine neuen Mitglieder mehr gefunden wurden, was zur Vereinsaufgabe führte. Die letzten Armbrustschützinnen und Schützen wechselten zu drei Vereinen in der Umgebung. Das Häuschen stand darauf mehr oder weniger leer: Eine Zwischennutzung mit einem Grillbetrieb blieb erfolglos.

Stadt behält das Grundstück

Nun wird das Schützenhauses abgebrochen. Und nun soll ein markanter, kubischer Neubau entstehen. Marc Osterwalder, Bereichsleiter Lebensraum und Sicherheit der Stadt Kloten gab bekannt, dass die Stadt das Grundstück im Baurecht für das Bauprojekt zur Verfügung stellt. Das Baugesuch wurde bereits publiziert. Der Stadtrat ist vom geplanten Konzept überzeugt und begrüsst das Projekt, als Ergänzung der bestehenden Freizeitanlagen im Schluefweggebiet. Zur Info-Veranstaltung am Montag lud die Stadt auch Anwohner ein.

Lukas und Susanne Knoblauch-Meyer, Inhaber der privaten Cubus plus GmbH mit Sitz in Bassersdorf, stellten als Besitzer den geplanten Neubau vor. Mit der Stadt Kloten schlossen sie einen Baurechtsvertrag ab. Das Grundstück befindet sich in der Bauzone WG5. Das bedeutet: Zugelassen sind Gebäude mit gewerblicher Nutzung und Wohnungen.

Ein fünfstöckiges Haus

Das neue Gebäude enthält fünf Stockwerke. In den beiden obersten Etagen befinden sich acht Mietwohnungen mit zweieinhalb und dreieinhalb Zimmern. Darunter entsteht die in der Schweiz erste Clip’n Climb-Halle für spielerische und sportliche Erlebnisse und einer neun Meter hohen, farbenfrohen Kletterwand, die gesichert und ohne Vorkenntnisse beklettert werden kann.

Die Räume eignen sich für Teamevents oder Kindergeburtstage und stehen das ganze Jahr und wetterunabhängig, für Gruppen oder Schulklassen offen. Mieter der gewerblichen Räume ist die Unternehmung Seilpark Zürich, die seit acht Jahren den Klotener Seilpark betreibt. Eine einfache Abnenteuer-Schlafunterkunft lässt im Neubau Übernachtungen zu.

Gebaut wird das Haus von der Firma S. Müller Holzbau in Wil SG. Inhaber Stefan Müller stellte den Neubau vor: «Wir benützen mehrheitlich Holz aus der Region. Das Gebäude erreicht Minergie-Standard und durch den Einsatz von vorgefertigten Elementen wird der Rohbau in drei Wochen erstellt».

Speziell: Autoeinstellplätze sind nicht vorgesehen, denn das Gebäude liegt wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und neben einem grossen öffentlichen Parkplatz. Allerdings ist abzusehen, dass während Heimspielen des EHC Kloten in der nehen Swiss Arena die Parkmöglichkeiten eher beschränkt sein werden. Oder wie es Müller beschrieb: «Eine Verkehrssituation wie am Gotthard um Pfingsten.»