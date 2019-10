Klimafreundlicher und erst noch schöner

Die Siedlung besteht aus typischen Gebäuden der 70er-Jahre: Flachdächer, schlichte Architektur, ockerfarbene verputzte Fassaden, die mit den Jahren fleckig geworden sind. An der Oberen Wallisellerstrasse am Dorfrand von Opfikon sticht seit April eines dieser Mehrfamilienhäuser aus dem Ensemble heraus: Die Nummer 48 hat im Frühling ein elegantes dunkelgrau-grünlich schimmerndes Kleid erhalten. Bei näherer Betrachtung zeigen sich kleine Rillen in der Fassade. Sie besteht gänzlich aus Fotovoltaikmodulen, die jährlich rund 14000 Kilowattstunden Sonnenstrom produzieren sollen – etwa der Verbrauch von fünf grösseren Durchschnittshaushalten. Zwischen den Solarzellen und der Hauswand liegt eine 18 Zentimeter dicke Dämmschicht, die den Wärmeverlust stark reduziert.

Das Mehrfamilienhaus gehört Walter Schmid. Der Gründer der Glattbrugger Baufirma W. Schmid ist schon lange als Pionier in Sachen nachhaltiges Bauen bekannt. Bereits 1974 installierte er auf seinen Gebäuden Sonnenkollektoren, und 1985 setzte er die ersten Erdsonden zur Wärmegewinnung ein. Aus seinem Unternehmen ging auch die Firma Kompogas hervor, welche Biogas aus vergärten Pflanzenabfällen und Essensresten herstellt und heute zum Energieunternehmen Axpo gehört. 2012 eröffnete Schmid die Umweltarena Spreitenbach.

Gut aufeinander abgestimmt

Seine neuste Innovation ist die sogenannte Hybridbox, ein patentiertes System, das auch in seinem Mehrfamilienhaus in Opfikon ein wichtiger Bestandteil des Energiekonzepts darstellt. Der Kasten im Keller hat etwa die Grösse einer Gefriertruhe. Es handelt sich um eine Energiezentrale, welche die verschiedenen Energiequellen optimal aufeinander abstimmt. In Opfikon kombiniert sie eine Gasheizung, die auch Strom erzeugt (Blockheizkraftwerk), mit einer Wärmepumpe. Je nach Witterung und Verfügbarkeit von Elektrizität nimmt das eine oder andere System den Betrieb auf. Die Hybridbox stösst gut halb so viel klimaschädigendes Kohledioxid aus wie die Ölheizung, die zuvor im Haus installiert war. Das System heizt auch das Nachbargebäude, das ebenfalls im Besitz von Walter Schmid ist und bis anhin noch über keine Wärmedämmung verfügt.

«Energetische Sanierungen müssen kostendeckend sein, sonst werden nur wenige Besitzer von Häusern aktiv.»

Walter Schmid,

Energiepionier aus Opfikon







Walter Schmid,

Energiepionier aus Opfikon

«Ich glaube, das ist eine gute Lösung für Altbausanierungen», sagt der umtriebige Senior. «Es ist gut möglich, dass der Einbau von Ölheizungen bald verboten wird.» Die Hybridbox eigne sich für alle Arten von Gebäuden, erklärt er. Mit Biogas kann die Anlage sogar praktisch klimaneutral betrieben werden, wobei dies ein rares Gut ist. Die Nachfrage übersteigt in der Schweiz die Produktion. Ein guter Teil des hier verbrauchten Biogases wird importiert.

Mieten steigen moderat

Die Sanierung des Hauses mit sieben Wohnungen hat gut eine halbe Million Franken gekostet, wovon mehr als die Hälfte für die Fotovoltaik anfiel. Die Investition sollte sich aber über die vielen Jahre, welche die Anlage Strom liefert, auszahlen. Walter Schmid hat bereits früher bei einem seiner Häuser in Glattbrugg Solarmodule an der Fassade angebracht. Damals habe der Quadratmeter noch 4000 Franken gekostet, erinnert er sich. Heute liegt der Preis bei 500 bis 600 Franken – bei besserer Leistung und Ästhetik. Fassadenmodule sind mittlerweile in diversen Farbtönen erhältlich und meist kaum mehr als solche erkennbar.

Dennoch seien die hohen Kosten für energetische Sanierungen ein grosses Problem, stellt Schmid klar. «Sie müssen kostendeckend sein, sonst werden nur wenige Hausbesitzer aktiv. Es braucht politische Lösungen.» Die Hausbewohner in Opfikon werden mit einem moderaten Anstieg des Mietzinses rechnen müssen. Dafür sollten die Nebenkosten für die Heizung deutlich sinken. Alle Mieter konnten während der Renovation in den Wohnungen bleiben. «Viele Hauseigentümer machen gleich eine Totalsanierung, werfen alle Bewohner raus und verlangen nachher horrende Mietpreise», sagt Schmid. «Das ist unsozial.»