Kloten braucht wohl einen Plan B

Es ist erst die Hälfte der Qualifikation in der NL gespielt, doch der EHC Kloten besitzt nach 25 absolvierten Partien keine realistischen Chancen mehr auf den Einzug in die Playoffs. Die Zürcher Unterländer müssten dazu den 8. Platz in der Endtabelle der Qualifikation erreichen. Dort liegt derzeit Genf-Servette, das bereits vor seiner gestrigen Partie gegen Lugano zwölf Punkte mehr auf dem Konto hatte als Kloten. Müsste das Team des neuen Trainers Kevin Schläpfer nur die Genfer überholen, wäre das mit einem Kraftakt vielleicht möglich. Aber mit den SCL Tigers (zwölf Zähler mehr), Lausanne und Ambri-Piotta (je elf Punkte mehr) liegen drei weitere Teams derzeit nicht mehr in unmittelbarer Reichweite des EHC.

Ein Blick zurück: In der vergangenen Saison nahmen die Zürcher Unterländer nach der ersten Hälfte der Qualifikation den 5. Rang ein und hatten doppelt so viele Punkte (38) gesammelt wie heuer. Der Sicherheitsabstand auf den Strich betrug fünf Punkte, trotzdem reichte es am Ende der Qualifikation nicht für die Playoffs. Wie also soll Kloten dies nun erreichen? Man muss es deutlich sagen: Aller­spätestens nach der 2:3-Heimniederlage gegen Biel am Dienstag hat für Kloten der akute Abstiegskampf begonnen. Es gibt nur noch ein letztes Ziel und das lautet: Ligaerhalt.

Ausverkauf birgt hohe Risiken

Trainer Kevin Schläpfer warnte schon vor zwei Wochen: «Wir können nicht einfach sagen, Kloten schafft die Playoff-Qualifikation auf jeden Fall. Das wäre fahrlässig, wir brauchen einen Plan für den allfälligen Abstiegskampf und müssen darauf mental vor­bereitet sein.» Das ist dringend nötig. Denn so wie sich jetzt die Tabellensituation präsentiert, scheint eine Rettung in der Platzierungsrunde nur schwer möglich. Wenn der Abstand zur Konkurrenz unter dem Strich nicht noch schrumpft, geht Kloten chancenlos in die Platzierungsrunde. Der Ligaerhalt ist danach entweder im Playout oder in der Ligaqualifikation zu schaffen. In dieser Saison müsste die Substanz im Klotener Kader dafür noch reichen. Aber wenn der Ausverkauf in der Swiss-Arena weitergeht, droht schon bald einmal die Swiss League.

Präsident Hans-Ueli Lehmann hat bereits vor Monaten erklärt, dass er einen allfälligen Abstieg in Kauf nimmt, Priorität haben die Zahlen in der Erfolgsrechnung. Doch er scheint die Folgen zu unterschätzen. Kloten ist nicht mit dem FC Zürich vergleichbar, der nach einem Jahr in der Challenge League gestärkt in die Eliteklasse zurückkehrte. Im Eishockey ist mit dem aktuellen Modus ein Aufstieg nur sehr schwierig zu erreichen. Und auf die Dauer dürfte es für den EHC in der zweithöchsten Liga keine Zukunft geben. Oder glaubt jemand, dass Gegner wie die Ticino Rockets oder die EVZ Academy in Kloten gross interessieren? Die Befürchtungen sind gross, dass in diesem Fall irgendwann selbst die Swiss League für Kloten nicht mehr finanzierbar ist. Danach gäbe es auch noch Derbys. Nicht gegen die ZSC Lions, Winterthur oder die GCK Lions, sondern gegen Dübendorf und Bülach in der MSL. (Zürcher Unterländer)