Kloten feilt weiter an Bahnhofkomplex

Ein moderner Verkehrsknotenpunkt und viel neuer Wohnraum sollen um den Bahnhof Kloten entstehen. Obwohl das Projekt schon lange in Bearbeitung ist, können die Bauarbeiten aber frühestens 2022 beginnen. Kürzlich wurden die Pläne für den angedachten Bahnhofkomplex einer Vorprüfung beim kantonalen Amt für Raumentwicklung unterzogen. «Ein Bericht liegt uns vor und muss nun aufgearbeitet werden», erklärt Stadtrat Roger Isler (FDP).

Viele kleinere Details der Vorschriften im Gestaltungsplan müssten noch bereinigt und mit dem Strassenprojekt Lindenstrasse koordiniert werden. So hänge zum Beispiel der Lärmschutz mit dem Strassenprojekt zusammen, dieses sei wiederum mit dem neu angedachten Busbahnhof verbunden. Isler ist aber zuversichtlich, dass diese Fragen geklärt werden können. «Wir hoffen seit langer Zeit, dass wir das Projekt der Klotener Bevölkerung vorstellen können, und sollten innerhalb von einem Monat ein genaueres Bild über den Zeitplan haben.»

Wird der Bau realisiert, würde sich das Bahnhofareal markant verändern. Betroffen ist die Fläche von der Brücke beim Kino Claudia bis zum Ende des Bahnhofs und entlang des Lirenächerwegs bis zur Marktgasse. Auf dem Planungsgebiet von rund 18000 Quadratmetern, was einer Grösse von etwa zweieinhalb Fussballfeldern entspricht, will die Stadt Kloten zusammen mit den SBB und zwei privaten Investoren einen Bahnhofkomplex und bis zu 300 Wohnungen errichten. Direkt am Bahnhof, welcher heute lediglich einen Schalter und einen Shop aufweist, wollen die SBB Wohnungen und Gewerbeflächen in einem rund 200 Meter langen Betonriegel ansiedeln. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss sind Ladenflächen geplant, auf etwa fünf darüber liegenden Etagen soll Wohnraum entstehen.

Verkehr verbessern

Die Stadt Kloten legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Entlastung der Verkehrslage an der Lindenstrasse. Auch die Anbindungen zwischen Bahn- und Busverkehr sollen verbessert werden. Zu diesem Zweck werden eine Begegnungszone und ein neues Busterminal errichtet. Der Gebäuderiegel soll über ein Tor verfügen, welches einen überdachten Zugang zwischen den Gleisen und dem Busterminal ermöglichen würde.

Auch in den anliegenden Gebieten sind weitreichende Baumassnahmen angedacht. So soll das Restaurant Sonne, welches direkt gegenüber dem Bahnhof steht, vollständig verschwinden und an dessen Stelle ein höherer Neubau entstehen. Im April 2018, als die ersten Pläne veröffentlicht wurden, hatten Vertreter des Entwicklungsbüros EMWE den Wunsch geäussert, dass im Erdgeschoss wieder ein Restaurant eröffnet wird. Im Gebiet Lirenächer soll ebenfalls eine neue Überbauung entstehen.