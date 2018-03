«Kloten ist für mich eine Metapher für das Leben»

Während sich die Dunkelheit der Nacht über Kloten legt, sitzt Frank Mendez auf seiner Terrasse. Die dezente Beleuchtung erzeugt ein magisch wirkendes Zwielicht. «Wenn die Sonne scheint, ist die Aussicht auch sehr schön – auf andere Weise», sagt er, den Blick auf die Lichter der Stadt gerichtet.

Während ein Flugzeug aufsteigt, holt der gebürtige Dominikaner aus dem Wohnzimmer einen Flyer. Am Freitag, 16. März, wird seine Hip-Hop-Gruppe «Colectivo otr3s» während des Events «Latin Hip Hop meets Mondial Groove» im Konzertsaal Falcone Sounds in Wiedikon auftreten. «Um 21 Uhr beginnt eine Groove-Band, wir kommen um etwa 22 Uhr auf die Bühne», so der Rapper mit Künstlernamen Frank-J. Den Auftritt habe ihre Promoterin Johanne de Carmen Riediker organisiert.

Das andere Kollektiv

Es klingelt, Luisito Barrio alias MC Dominicano – ein Crewmitglied aus Bülach – erscheint. Auf die Frage, was «Colectivo otr3s» bedeute, sagt er: «Das andere Kollektiv. Wir nennen uns so, weil wir als unterschiedliche Rapper eine Einheit bilden.» Frank-J schaltet den CD-Player ein. Überraschenderweise sind auf ihrem Ende 2017 erschienenen Album Prologo keine südamerikanischen Klänge zu hören. Die Beats sind im Old-School-Stil der 90er Jahre gehalten: mal zurückhaltend mit Jazz- und Soul-Elementen versehen, mal mit wuchtigen Samples. Frank-J sagt: «Beim Auftritt am Freitag werden wir aber wohl auch typische Latino-Sounds bringen.»

Colectivo Otr3s - Cenizas (Quelle: Youtube)

Die gleichnamige Single auf dem Album wird durch Barrio selbst eingeleitet, der die hellste Stimme in der Hip-Hop-Gruppe hat. Dann die nächste Überraschung: Der Track hat nicht nur einen Beat, er besteht aus mehreren miteinander verknüpften Beats. Das Prinzip gleicht dem der barocken Suite, bei der unterschiedliche Tanzmelodien hintereinander gespielt werden. Der zweite Abschnitt von «Prologo» klingt melancholischer, auch wegen des monotonen Flows – des Sprachflusses – von Marcos Roca alias Mr. Zero. Die Gruppe hat den Spanier über das Internet entdeckt. Nach seinem Part folgen fröhliche Loops und die tiefe und rauchige Stimme von Frank-J selbst, der den Flow variiert.

Kloten verbindet Künstler

Ein Schlieremer ist für die Videoproduktion der Hip-Hop-Gruppe verantwortlich: Newton Beltre alias «Nuevotono» hat einen aggressiveren Sprachfluss als die anderen Mitglieder. Die restlichen Rapper, der Musik-Produzent Densy Martinez und Alex D’Soneto, leben – ebenso wie Mr. Zero – in Spanien. «Egal wo wir auftreten, wir müssen zum Flughafen Kloten, um die Spanier abzuholen oder selber irgendwo hinfliegen», so Frank-J. Auf die Frage, wieso die Gruppe im Namen statt einem «E» eine «3» gewählt habe, sagt der Logistiker: «Das ist eine Anspielung auf die Ozonschicht O3. Diese schützt das Leben auf der Erde. Und wir wollen mit unserer Kunst den Hip Hop schützen».

«Die Kunst ist dann ohne Intellekt und die Masse konsumiert den Mist nur der Musik wegen – ohne den Inhalt zu hinterfragen. Sie stumpft ab, ohne es zu merken.»Frank-J

Die Inhalte der Songs seien wichtig, sie sollten zum Nachdenken anregen. Nicht selten würden in Rap-Texten schlimme Dinge verharmlost oder gar verherrlicht, so Barrio. Frank-J fügt hinzu: «Die Kunst ist dann ohne Intellekt und die Masse konsumiert den Mist nur der Musik wegen – ohne den Inhalt zu hinterfragen. Sie stumpft ab, ohne es zu merken.»

Keine Karren oder Knarren

Ihr Album Prologo sei eines, das kaum Schimpfwörter habe, so der Klotener. «Man kann die Tracks problemlos mit den Kindern oder dem Grossvater anhören.» Das Album-Cover zieren keine Karren, Knarren oder hübsche Frauen, sondern eine alte Schreibmaschine und ein Text. «Er besteht nur aus positiven Wörtern.» Klappt man das Album auf, sticht ein Zitat Isaac Newtons ins Auge: «Einheit ist Vielfalt. Und Vielfalt in der Einheit ist das höchste Gesetz des Universums.»

Rappender Familienvater

Frank-J schaut von seiner Terrasse aus hinauf zu den Sternen. Dann blickt er Richtung Flughafen. «Kloten ist für mich nicht nur der Ort, wo ich lebe. Kloten ist für mich eine Metapher für das Leben.»

Die seit etwa drei Jahren existierende Gruppe «Colectivo otr3s» war 2015 im Komplex 457 in Zürich die Vorband von KRS-One. Ihr Album ist Ende 2017 herausgekommen, die Lieder sind auf Spotify oder Itunes erhältlich. Die sechs Künstler rappen auf Spanisch; Frank-J, der in Manhattan aufgewachsen ist, rappt auch auf Englisch. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

(Zürcher Unterländer)