Kloten kann 50 Jahre Stadtparlament feiern – doch der Festakt muss warten

In Kloten hat man 2020 allen Grund zum Feiern. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal aber keine sportlichen Grosserfolge der heimischen Eishockeyaner oder etwa ein Besuch der britischen Königin und auch kein sensationelles Milliardenprojekt von irgendwelchen Stararchitekten. Dies hat Kloten schon alles gesehen und erlebt. Nein, heuer geht es gewissermassen um das Jubiläum eines in bemerkenswerter Deutlichkeit getroffenen Entscheides der Klotener Bevölkerung aus dem Dorf am Flughafen eine veritable Stadt mit entsprechenden politischen Institutionen zu machen. Denn vor genau 50 Jahren beschlossen die Stimmberechtigten mit 82 Prozent Ja-Stimmen, die Einführung eines Parlaments anstelle der Gemeindeversammlungen.

Am Freitag, 20. März 2020, wollten die amtierenden Klotener Volksvertreter den runden Geburtstag ihres Parlaments feiern. Doch daraus wird vorerst nichts, wie die neue Ratssekretärin Regula Götsch – einst selber eine engagierte Politikerin für die SP im Kantonsrat – in einem Communiqué mitteilt. Aufgrund des grassierenden Corona-Virus musste Heiri Brändli (EVP), Präsident des Organisationskomitees und höchster Klotener, die Feierlichkeiten vorläufig absagen.

In den Sommer verschoben

Geplant war eigentlich eine Jubiliäumssitzung mit anschliessendem Apéro. Dazu hatte man auch alle noch lebenden, ehemaligen Mitglieder des Gemeinderates eingeladen. Und diese folgten der Einladung zahlreich, wie es in der städtischen Mitteilung heisst. Bis zuletzt hatten sich gut 120 Personen angemeldet. «Naturgemäss hat es unter ihnen sehr viele ältere Menschen», steht in der Erklärung zur Absage weiter. «Nach reiflicher Überlegung hat nun die Ratsleitung – nicht zuletzt mit Rücksicht auf diese Risikogruppe – beschlossen, die Jubiläumssitzung auf den 2. Juni 2020 zu verschieben.» Auch das Treffen der Bevölkerung mit den aktuellen Ratsmitgliedern, welches für den Tag nach der Jubiläumssitzung geplant war, ist davon betroffen.

Ob das Virus bis im Juni verflogen sein wird und sich die Lage dann wieder entspannt hat, bleibt noch abzuwarten. Das ursprüngliche Datum für die Jubiläumssitzung war jedenfalls nicht zufällig auf den 20. März gelegt worden. Denn exakt an jenem Tag – ebenfalls ein Freitag – im Jahr 1970 tagte zum ersten Mal das Klotener Stadtparlament oder Grosser Gemeinderat genannt. Im Gegensatz dazu war der Kleine Gemeinderat das, was heute der Stadtrat ist. Was auffällt: Zum Zeitpunkt des Systemwechsels von der Gemeindeversammlung hin zum Parlament, hatten die Klotener noch deutlich grössere Gremien – Exekutive (Regierung) wie Legislative (Parlament). Die ersten Neuwahlen hatten 9 Regierungsmitglieder und 40 Parlamentsvertreter hervorgebracht.

Seither ist ein halbes Jahrhundert vergangen und Kloten ist zur Flughafenstadt angewachsen. Betrug die Einwohnerzahl Klotens 1970 rund 16'300 Personen, ist diese Zahl bis heute auf etwas über 20'000 gestiegen. Nicht gewachsen sind hingegen die besagten Gremien – im Gegenteil. So wurde der Stadtrat mittlerweile auf 7 Mitglieder (-2) verkleinert und das Parlament auf 32 Vertreter geschrumpft (-8). Versuche die Zahl der Volksvertreter im Parlament wieder zu vergrössern, scheiterten zuletzt im vergangenen Herbst.

Vom Dorf zur Stadt

Kloten lässt zwar da und dort noch dörfliche Züge erkennen, und manch ein Alteingesessener geht zum Einkaufen noch heute «ins Dorf». Aber im Zentrum ist Kloten unverkennbar urban geworden. Die Verlängerung der Glattalbahn in ein paar Jahren wird den immer stärkeren Wandel hin zur Stadt noch sichtbarer machen.

Vor der neu angesetzten Jubiläumssitzung am 2. Juni, findet übrigens am 5. Mai die nächste reguläre Sitzung des Stadtparlaments statt. Wer sich ein Bild vom aktuellen Ratsbetrieb machen möchte – die Klotener Parlamentsdebatten sind, wie immer, öffentlich.