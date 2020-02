Kloten kauft für fast 100'000 Franken neuen Blitzer

Zu schnell unterwegs zu sein, lohnt sich in Kloten immer weniger. Das hat sich offensichtlich herumgesprochen. Denn seit die Stadtpolizei vermehrt Radargeräte zur Geschwindigkeitsüberwachung auf den Strassen der Flughafenstadt einsetzt, seien die festgestellten Übertretungen in diesem Bereich stark zurückgegangen, stellt Polizeichef Jürg Schaub fest.

Doch nun ist eines dieser Geräte nicht mehr einsatzfähig, weshalb der Stadtregierung den eigenen Kommunalpolizisten vor Ort ein neues mobiles Radargerät bewilligt hat. Diese leicht zu handhabende Hightech-Anschaffung kostet die Klotener über 92'800 Franken und soll den Sicherheitsbeamten dafür weiterhin die Möglichkeit bieten Temposünder zu überführen. «Das gehört zur Grundausstattung der Stadtpolizei Kloten», sagt der Polizeichef. Zum stattlichen Preis meint er: «Technik kostet».

Die Anschaffung von Blitzern stiess in Kloten in der Vergangenheit jedoch immer wieder auf erbitterten Widerstand. Gerade die teuren Geräte zur Überwachung der Tempolimits, sorgten unter den bürgerlichen Politikern im Stadtparlament öfters für rote Köpfe. In den Jahren 2012 und 2015 scheiterten denn auch zweimal geplante Käufe von einem sogenannt semistationären Radargerät auf politischer Ebene. Rund eine Viertelmillion Franken wollte die Stadtregierung – selber mehrheitlich bürgerlich zusammengesetzt – damals ins Klotener Budget aufnehmen, was die Gemeinderäte beide Male verhinderten. «Totale Überwachung», wetterte man.

«Aufmerksame sehen uns»

Doch seit Frühling 2017 verfügt das elfköpfige Klotener Stadtpolizei-Korps nebst dem mobilen Radarmessgerät nun doch über ein semistationäres Blitzgerät. Statt zu kaufen, mietet der Stadtrat die Technik jetzt für knapp 30'000 Franken pro Jahr. Der neue Blechpolizist ist inzwischen als «Ferdinand» stadtbekannt geworden, auch weil sein Chef, Jürg Schaub, öffentlich vor ihm warnte. Es gehe eben nicht um Abzocke oder darum, Geld zu machen mit den Geräten, betont dieser. Auch zur Anschaffung des neuen topmodernen mobilen Blitzers sagt er: «Wir gehen nicht einfach schikanös irgendwo Autofahrer blitzen.»

Es gehe schlicht darum, unübersichtliche, sensible oder gefährliche Stellen zu überwachen und die Regeln durchzusetzen. Dazu sei die Polizei ja auch verpflichtet, besonders da, wo die Tempolimits in den Quartieren jüngst auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt worden seien. «Aufmerksame Lenker sehen uns bei der Arbeit. Dann ist das Ziel auch schon erreicht.» Die Erkenntnisse aus den gezielteren Geschwindigkeitskontrollen der letzten Jahre ermutigt Stadtpolizeichef Schaub auf dem richtigen Weg zu sein. «Das semistationäre Radargerät hat sich bewährt», sagt er. Nach anfänglich vielen Bussen, habe sich die Zahl der Übertretungen nun deutlich verringert.

Nicht mehr reparierbar

Aber braucht es nebst dem grossen Blitzer überhaupt noch ein kleines, mobiles Gerät – zumal Kloten mit den vier Nachbargemeinden Bassersdorf, Opfikon, Wallisellen und Dietlikon im Polizeiverbund Hardwald zusammenarbeitet? «Wir hatten immer schon ein eigenes mobiles Radargerät.» Und das sei nun nach neun Jahren im Einsatz nicht mehr reparierbar. Ausserdem sei teilen schwierig und führe zu Mehraufwand bei der Einsatzplanung und sorge für Einschränkungen im Gebrauch. Das habe sich gezeigt, als man sich vorübergehend ein kleines Gerät mit Opfikon geteilt habe.