Kloten und Visp geben nicht auf

Besondere Umstände erfordern besondere Massnahmen. Deshalb wollen sich der EHC Kloten und der EHC Visp an der Ligaversammlung vom Freitag, wenn die Details zur abgebrochenen Saison geregelt werden, Gehör verschaffen. Das Ziel der beiden Swiss-League-Clubs dürfte sein: Aufstieg in die National League. Und da es keinen Absteiger geben wird, würde das eine Aufstockung der höchsten Liga bedeuten.

Kloten - Langenthal und Ajoie - Visp hätten ab Montag die Playoff-Halbfinal-Paarungen in der Swiss League geheissen, wenn die Saison nicht abgebrochen worden wäre. Kloten und Visp waren die zwei Teams, die aufgrund der Reglemente aufsteigen dürfen, Kloten erfüllt die Vorgaben der National League ohne Auflagen.

Kloten hat gute Argumente

Die Flughafenstädter haben ab Beginn der Saison vom Aufstieg gesprochen und ihn auch angestrebt, deshalb erscheint es nur logisch, dass der Traditionsverein nach dem vorzeitigen Ende der Saison nicht einfach zum Tagesgeschäft übergeht, sondern sich weiter dafür einsetzt, das Ziel doch noch zu erreichen. Sportlich haben die Zürcher die besseren Chancen als die Walliser. Kloten gewann die Qualifikation, Visp wurde Vierter.

Kloten kann neben dem sportlichen Ausweis und der Tradition auch seine Zuschauerzahlen als Argument einbringen: Es kamen mehr Besucher in die Swiss Arena als zu den Heimspielen der National League-Teams Davos und SCRJ Lakers. Während es in der National League im Playoff einzig darum geht, wer Meister wird, ist die Ausgangslage in der Swiss League eine andere. Mit der Abbruch der Saison wird nicht nur kein Meister gekürt - was ohnehin nur zweitrangig ist. Erstes Ziel der Clubs mit Ambitionen ist der Aufstieg. Diese Möglichkeit ist ihnen genommen worden.

Das Beispiel von 2003

Deshalb sehen beide Teams, die ihre Anträge kaum gemeinsam einreichen dürften, Chancen auf das, was sich 2003 schon einmal ereignet hat. Damals wurde die Liga für die Saison 2003/04 auf 13 Teams aufgestockt - weil sich im Frühjahr ein folgenschwerer Formfehler ereignet hatte. Fribourg-Gottéron setzte mit Sandro Abplanalp in den zwei letzten Runden vor dem Playoff-Start einen nicht qualifizierten Spieler ein. Und schaffte mit einem Sieg in Zug den Playoff-Einzug. Doch dann wurde der Fehler bemerkt, der Sieg in eine Forfait-Niederlage umgewandelt. Fribourg verpasste das Playoff (Rapperswil-Jona rückte nach), Zug verbesserte sich in der Tabelle vom 11. Auf den 10. Rang. Langnau rutschte auf Platz 11 zurück.

Weil die Resultat-Korrektur viel zu spät erfolgte, weigerte sich Langnau, das Playout gegen Lausanne zu bestreiten. Zu viele Spieler seien schon im Urlaub oder hätten in anderen Ländern unterschrieben, hiess es. Die Liga kapitulierte, sistierte das Playout und die Ligaqualifikation. Es gab keinen Absteiger. Aber der EHC Basel als Sieger der NLB stieg automatisch auf, es spielten 13 Teams in der NLA.