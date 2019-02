Kloten-Dietlikon Jets schnappen Piranhas den Cup noch weg

Als Flurina Marti in der 45. Minute zu einem Penalty anlaufen konnte, sah in der Berner Wankdorfhalle alles danach aus, als ob Piranha Chur bald den dritten Cupsieg der Vereinsgeschichte würde bejubeln und den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich würde verteidigen können. 2:0 führten die Bündnerinnen zu diesem Zeitpunkt. Livia Danuser und Luana Rensch hatten im zweiten Drittel innert 51 Sekunden getroffen. Es schien unwahrscheinlich, dass die Qualifikationssiegerinnen die Führung noch aus der Hand geben würden. Zu diszipliniert war die Equipe von Daniel Darms bis dahin aufgetreten.

Doch mit dem Fehlschuss Martis sollte im Cupfinal die grosse Wende eingeleitet werden. Nur gut 60 Sekunden später gelang Tanja Stella der Anschlusstreffer, und als Kloten-Dietlikons Topskorerin Michelle Wiki scharf vors gegnerische Tor passte und Piranhas Captain Seraina Ulber den Ball ins eigene Tor ablenkte, war die Partie, die bis dahin von den Bündnerinnen kontrolliert worden war, zehn Minuten vor dem Ende ausgeglichen.

"Ein Riesenschub fürs Playoff"

"Wir haben den Kopf nicht hängen lassen, und plötzlich gingen die Bälle dann rein", sagte Monika Schmid. Mit ihrem abgewehrten Penalty stand die Torhüterin am Ursprung der Zürcher Aufholjagd. Es sei nicht einfach gewesen, den Fokus zu halten und auch in den Phasen konzentriert zu bleiben, in denen sie weniger zu tun hatte. "Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir dieses Spiel noch für uns entscheiden würden."

Das Team von Simone Berner hielt den Druck auch nach dem Ausgleich aufrecht und vollendete das beeindruckende Comeback und den ersten Saisonsieg gegen Piranha Chur durch Tore von Isabelle Gerig und Christelle Wohlhauser. "Das gibt uns einen Riesenschub fürs Playoff", sagte Schmid. "Wir wissen jetzt, dass wir Chur schlagen können." Vorerst wartet aber das Viertelfinal-Duell mit Rychenberg Winterthur (ab 2. März). (sda/sda)