Klotens Aufstiegsantrag scheitert

m Tessin titelte ein Onlineportal: «Die Ticino Rockets sind gerettet». Die Berner Zeitung schrieb: «Dank Saisonabbruch können die SCL Tigers nicht absteigen». Es gab offensichtlich solche, die ob des verordneten Saisonendes nicht nur enttäuscht waren: Verlierer, denen entscheidende Partien gegen die Relegation gedroht hätten.

Sieger indessen haben nichts zu feiern – und im Fall des EHC Kloten sind sie gar Verlierer. Die Nummer 1 der Swiss League kämpfte selbst nach Abbruch der Saison um einen Platz in der National League. Es war ihr gutes Recht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Natürlich traten auch die Klotener nicht blauäugig mit ihrem Aufstiegsantrag vor die Ligaversammlung, sie wussten, wie klein die Chancen waren. Immerhin konnten sie ihr Anliegen vortragen. Aber dann gab es nur 4 Stimmen für eine Promotion Klotens, dazu einige Enthaltungen – aber 46 Nein. Auch aus der Swiss League fehlte die Unterstützung. Die Clubs sind offenbar froh, wenn ihnen auch im nächsten Winter ein Team zu ausserordent­lichen Zuschauerzahlen verhilft.

Klotens Fans sorgen auch in den gegnerischen Eishallen für volle Ränge, wie hier während des Playoff-Viertelfinals bei den GCK Lions. Möglicherweise ein Grund, warum die Swiss-League-Vereine Klotens Aufstiegs-Antrag kaum unterstützten. Bilder: Leo Wyden

Das Kader steht

«Weil die Liga nicht gewertet wurde, sehe ich das Ergebnis als konsequenten Entscheid, wir müssen das akzeptieren», sagte CEO Pascal Signer. Nun soll ein möglichst guter Rechnungsabschluss erreicht werden. Man muss in Kloten von einem Verlust zwischen 1 und 1,5 Millionen Franken ausgehen. Signer und Präsident Mike Schälchli versuchen, zusammen mit den wichtigsten Partnern solidarische Lösungen zu finden.

Auf der sportlichen Seite ist vieles klar. Das Kader für nächste Saison steht mehr oder weniger – oder wie Signer sagt: «Zu 95 Prozent, es fehlen noch zwei Spieler.» Der Schwede Robin Figren hat bereits für kommende Saison unterschrieben, beim kanadischen Center Éric Faille dürfte die Entscheidung über eine Verlängerung in den nächsten zwei Wochen fallen. Der schwedische Verteidiger Per Svensson, als dritter Ausländer für die eventuelle Ligaqualifikation geholt, wird Kloten dagegen schon wieder verlassen.

Romano Lemm geht als Klotens Rekordspieler vom Eis.

Stilles Karriereende für Lemm und Sutter

Eiinen leisen Abgang von der Bühne müssen zwei Grössen verarbeiten. Romano Lemm, mit 715 Partien der Rekordspieler des EHC Kloten, hat schon vor Weihnachten öffentlich gemacht, dass dies seine letzte Saison sei. Im Sommer wird er 36. Center Fabian Sutter, der über 1000 NL-Partien absolviert hat, feiert im Sommer bereits seinen 38. Geburtstag. Beide spielten am Mittwoch im Test gegen Lugano ihren letzten Match. Immerhin war es mit dem 6:2 über ein Team, das das Playoff in der National League erreicht hatte, ein besonderer Abschied. Lemm und Sutter werden im Klotener Nachwuchs Teilzeitpensen in der Ausbildung übernehmen.

Die Saison 2019/20 brachte einen Schritt zurück an die Spitze, mehr zu zeigen, war nicht möglich. Selbst dieser unerwartete Ausgang war wieder einmal ein Hinweis darauf, wie fahrlässig es war, sich zwei Jahre zuvor nicht mit allen möglichen Mitteln gegen den Abstieg gestemmt zu haben. Relegiert ist man schnell, die Rückkehr dauert meistens etwas länger. Für die Crew, die seit Mai 2019 das Sagen hat, gilt: Vorwerfen muss sie sich nichts, sie hat sehr vieles richtig gemacht. Mit dem letztlich übermächtigen Gegner hatte niemand rechnen können.

Auch für den 38-jährigen Center Fabian Sutter (hier gegen Sierre) ging die aktive Eishockey-Laufbahn mit dem Testspiel gegen Lugano zuende.

Schweden wählt womöglich anderen Weg

Der unerwartete Ausgang und die Diskussionen um das jähe Ende der Saison zeigten auch, dass eine Frage immer dringender wird: Wie lange wird sich die National League noch – als einzige Liga einer Top-8-Nation – auf 12 Teams beschränken? Eine Erhöhung auf 14 Clubs sollte zumindest diskutiert werden. Nicht erst in fünf Jahren. Die Situation in der Swiss League ist unbefriedigend.

In Schweden, wo der Abbruch der Meisterschaft erst droht, ist vehement gefordert worden: Keine Absteiger, aber die zwei Teams aus der zweithöchsten Division, die sich für die Auf-/Abstiegsrunde qualifiziert haben, sollen aufsteigen. Das hiesse dann: 16 Teams – und niemand hat Angst, dass ihm ein anderer etwas wegnimmt.