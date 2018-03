Klotens Junge laden am Donnerstag zu eigenem Wahlpodium

Während die «Alten» in Kloten einen bislang eher diskreten Wahlkampf führen, machen die Nachwuchspolitiker nun mit der Durchführung eines eigenen Wahlpodiums auf sich aufmerksam. Schliesslich wollen sie den arrivierten Politikern den einen oder anderen Sitz streitig machen, wenn am 15. April die 32 Köpfe des Stadtparlaments für die nächsten vier Jahre neu gewählt werden. Heute Abend trifft sich das Kandidaten-Quintett im «Blauen Zinken», dem einstigen Pfarrhaus gleich neben der reformierten Kirche Kloten, zum politischen Schlagabtausch.

Zwischen 18- und 26-Jährige

Unter der Leitung von Student und SP-Gemeinderatskandidat Philip Graf (Jahrgang: 1997) diskutieren die vier weiteren Anwärter auf einen Sitz im Klotener Stadtparlament. Es sind dies: Philipp Gehrig (FDP/1998), Tim Häfliger (EVP/1997), Marco Brunner (SVP/1992) und Max Töpfer (SP/2000). Damit Besucher sich ein Bild der Jungpolitiker machen können, soll es genügend Raum für Fragen aus dem Publikum geben. Doch zuvor werden alle Teilnehmer sich und ihre Partei vorstellen und erklären, was sich aus ihrer Perspektive in Kloten verändern müsste.

Junge am längsten betroffen

«Für uns ist sehr wichtig, dass sich vor allem junge Menschen mehr in der Politik engagieren», sagt Mitorganisator Max Töpfer. Sei es nur schon, dass die Jungen regelmässig das Stimmcouvert in eine Abstimmungsurne statt in den Abfalleimer werfen würden. Schliesslich seien es die Jungen, die am längsten von den heute an der Urne gefällten, politischen Entscheidungen betroffen sein werden.

Wahlpodiumheute um 19 Uhr im alten Pfarrhaus (Blauer Zinken) neben Kirche Kloten mit Jungpolitikern von EVP, SVP, SP und FDP. (Zürcher Unterländer)