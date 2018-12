Klotens Parlament lehnt Landkauf für 22 Millionen ab

Einen Antrag der Grünliberalen auf Beibehaltung der bisherigen 105% lehnten die Ratsrechte aus SVP und FDP mit Unterstützung der CVP und EVP ab. Auch mit dem tieferen Steuerfuss sollen die anstehenden Investitionen von rund 140 Millionen in den nächsten 4 bis 5 Jahren berappt werden.

Ebenfalls dem Stadtrat gefolgt ist das Parlament bei der Vorlage für eine neue Asylunterkunft. Das 3,5-Millionen-Projekt für einen Neubau an der Rankstrasse neben der Stiftung Pigna erfuhr grösstmögliche Zustimmung, es passierte einstimmig und wird nun an die Urne kommen.

Ganz und gar nicht im Sinne der Stadtregierung verhielten sich die 31 anwesenden Abgeordneten der Stadt Kloten bei der Abstimmung zum höchstdotierten Traktandum des Abends. So wird nichts aus dem Landkauf für 22 Millionen Franken im Gebiet Oberfeld. Die bürgerlichen Parteien FDP und SVP sowie eine Mehrheit der Grünliberalen durchkreuzten die Absichten des Stadtrats gründlich und sorgten für einen enttäuschten Stadtpräsidenten René Huber (SVP). Dieser hatte sich zuvor noch ins Zeug gelegt und um Weitsicht geworben mit dem Verweis auf eine positive Preisentwicklung des Landes durch die bevorstehende Glattalbahnverlängerung, was aber nicht erhört wurde.

Budget mit zehn Änderungen bewilligt

Zu gross war die Angst vor drohenden Altlasten und so versenkte das Parlament den strategischen Landerwerb mit 16 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Auch Dritte hätten schon Interesse bekundet, meinte Huber. "Die warten nur darauf zuzugreifen. Und die machen dort dann, was sie wollen."

Das Budget der Stadt Kloten ist mit zehn Änderungen bewilligt worden. So wird der Gesamtaufwand von 194.5 Millionen Franken noch um insgesamt rund 605'000 Franken reduziert. Nur drei Kürzungsanträge (2×FDP, 1xSVP) fanden keine Mehrheit im Rat.

Feuerwehr-Knatsch lockte viele Gäste an

Ein Postulat zum Knatsch in der lokalen Feuerwehr lockte besonders viele Gäste an, sodass die Tribüne nicht ausreichte um alle aufzunehmen. Die SVP liefert sich dabei quasi einen Infight mit ihrem ehemaligen Ratsmitglied und heutigen Kommandanten der Klotener Stützpunktfeuerwehr Patrick Steiner. Als zuständige Stadträtin bekommt auch SP-Vertreterin Priska Seiler Graf die emotionale Härte des Streits innerhalb des Kommandos zu spüren. Der SVP-Abgeordnete Roland Lieb, selbst ehemaliger Feuerwehrmann, forderte nicht nur den Parteikollegen Steiner ultimativ zum Rücktritt als Kommandant auf, sondern stellte nebst den 19 Fragen seines Postulats auch gleich rechtliche Konsequenzen für die Stadträtin in Aussicht.

Ausgelöst wurde der Klotener Feuerwehrknatsch weil Kommandant Steiner mit dem Segen von Sicherheitsvorsteherin Seiler Graf zwei Kadermitgliedern fristlos gekündigt hatte. Daraufhin haben sich 25 Feuerwehrleute mit den beiden solidarisiert und ihre Alarm-Pager deponiert. Wie es weitergeht ist noch ungewiss. Der Stadtrat will innert Frist auf das SVP-Postulat antworten, hat Seiler Graf versprochen. Weitere Aussagen zum leidigen Thema machten weder sie, noch andere Stadträte an diesem Abend.

Das Postulat von Sigrun Sommer (SP) betreffend Rufbus nach Gerlisberg konnte indes definitiv abgeschrieben werden. Der geforderte Ergänzungsbericht ist zur Zufriedenheit der Postulantin vollumfänglich auf die zuletzt kritisierten Punkte eingegangen. So wird der Rufbusbetrieb schon ab dem kommenden Sonntag nach Verlangen zwischen dem Bahnhof Kloten, dem Friedhof Chloos und Gerlisberg verkehren. Und zwar für drei Franken pro Weg und ohne dass man dabei auch noch ein ZVV Ticket vorzeigen muss. Die Mehrkosten für die Stadt von geschätzten 4000 Franken hat das Parlament einstimmig gutgeheissen und ins Budget 2019 aufgenommen. (Zürcher Unterländer)