Klotens Politiker setzen sich für Puck als Kreiselschmuck ein

«Der Stadtrat wird beauftragt, alles zu unternehmen, damit das Puck-Kunstwerk beim Kreisverkehr Schaffhauserstrasse/Kirchgasse/Bahnhofstrasse stehen bleiben kann.» So lautet die Forderung, welche der Klotener SVP-Gemeinderat Rico Käser in einem Postulat formuliert hat. Käser und 13 weitere Gemeinderäte Klotens haben den Vorstoss unterzeichnet. Neben Käsers Parteikollegen von der SVP findet sich darunter auch Vertreter von FDP und CVP.

Als Begründung schreibt Käser: «Der Puck ist aus dem Ortsbild der Stadt Kloten nicht mehr wegzudenken.» Er sei Merk- und Orientierungspunkt für die Bevölkerung, aber auch beliebtes Fotosujet für Touristen, die in den umliegenden Hotels logieren. Das Verschwinden des Merkmals im Kreisverkehr wäre ein Affront der öffentlichen Hand gegenüber den Anhängern aus nah und fern und ein falsches Zeichen für die engagierten Personen, welche sich darum bemühen, dass die Eishockeytradition in Kloten weitergeführt werden kann.

Ein Monument aus 7700 schwarzen Scheiben

Der Hintergrund des Vorstosses: Das kantonale Tiefbauamt hatte 2014, als der EHC Kloten sein 80-jähriges Bestehen feierte, den Riesenpuck auf dem Kreisel bewilligt. Bei der Geburtstagsfeier des Vereins im August 2014 konnte man für acht Franken einen Puck in Originalgrösse für die Aktion «Kreiselschmuck» spenden. Im März 2015 wurde das aus 7700 kleinen Scheiben gefertigte Puck-Monument im Kreisel platziert. Als das Ablaufdatum näher rückte, hat das Tiefbauamt im Oktober 2017 die Bewilligung um zwei Jahre verlängert. Ende September 2019 soll der Kreiselschmuck aber definitiv verschwinden.

Als Grund dafür gibt das Tiefbauamt an, dass es sich beim Puck um Werbung handle. «Als Werbung gilt im Fall des Puck-Kreisels das Logo des Klubs», erklärt Thomas Maag, Sprecher der kantonalen Baudirektion, auf Anfrage. Seit einigen Jahren würden sämtliche Gesuche konsequent abgelehnt, die Werbung in einem Kreisel beinhalten. Gemäss Maag wurde in Kloten eine Ausnahme gemacht, da sich der Klub im Nachwuchsbereich stark engagiere und die Einnahmen aus der Versteigerung der Pucks zugunsten des Nachwuchses flossen. «Weil es sich sowohl bei den damaligen Kloten Flyers wie auch der heutigen EHC Kloten Sport AG um private Unternehmen handelt und der Kanton keine Werbung in Kreiseln zulässt, wurde der Puck als Kreiselschmuck zwar bewilligt, allerdings nur provisorisch», sagt Maag weiter. Ein neues Gesuch der Stadt für eine Verlängerung oder ein Definitivum liege bis heute nicht vor.

Kreisel mit Swiss-Heckflosse ist keine Werbung

Der ebenfalls auf Klotener Stadtgebiet stehende Swiss-Kreisel, auf dem eine Heckflosse mit Schweizer Kreuz zu sehen ist, ist aus Sicht des Tiefbauamts nicht primär Werbung, sondern ein Symbol für den in Kloten beheimateten nationalen Flughafen. «Ein Schweizer Kreuz auf der Heckflosse haben noch andere Airlines wie beispielsweise Helvetic, die Ju-Air oder auch die Rega», sagt Maag dazu.

Für Klotens Stadtpräsident René Huber persönlich ist klar, dass Swiss-Kreisel und Puck-Kreisel vergleichbar sind. Warum der eine als Werbung, der andere als Symbol gilt, leuchtet ihm nicht ganz ein. «Natürlich ist der 1934 gegründete Eishockeyverein mittlerweile eine Aktiengesellschaft und gilt somit rein formell als private Unternehmung», sagt Huber. Der Schritt zur EHC Kloten Sport AG sei aber erst 1999 erfolgt und auch nur auf Druck des Verbandes, weil einige Schweizer Eishockeyvereine – nicht nur der EHC Kloten – lange Jahre über ihre Verhältnissen gelebt hatten und Meisterehren vor gesunden Finanzen kamen. Mit dem politischen Vorstoss würden beim Stadtrat offene Türen eingerannt. «Wir werden das Postulat sicher entgegennehmen», sagt Huber. Die Unterschriften werden nun auch helfen, einem neuerlichen Gesuch Nachdruck zu verleihen.

(Zürcher Unterländer)