Klotens Swiss-Arena erhält feuerfeste Bestuhlung

Die Sache scheint unspektakulär, lässt aber doch aufhorchen. Dabei geht es «nur» um das, was bei einem Eishockeyspiels am Klotener Schluefweg nie im Fokus steht, weil man in der meist gut gefüllten Eishalle meistens darauf sitzt: Die vielen blauen und roten Plastiksitze. Aber jetzt müssen die über 5000 Klapperdinger raus. Sie werden allesamt durch neue Modelle ersetzt. So will es die Stadt, der die Swiss Arena gehört.

Hauptgrund sei der schlechte Zustand der Sitzschalen, dass es kaum mehr Ersatzteile gebe und die Schweissnähte am metallenen Untergestells seien altersschwach, heisst es seitens der Stadt Kloten. Ihr gehört das Stadion und deshalb hat sie auch die Ausschreibung eines Grossauftrages für den Ersatz der Stadionbestuhlung veranlasst. Für 50000 Franken wurde eine externe Firma damit beauftragt, ein Auswahlverfahren durchzuführen. Dazu gehören Projektierung, Ausschreibung, Bemusterung, Auswahl sowie Kontrolle der Ausführung der neuen Stadionbestuhlung. Derzeit läuft die Eingabefrist für alle interessierten Hersteller von geeigneten Stadionsitzen.

Mängel sind schon lange bekannt

In den Informationen zum Auftragsbeschrieb, der mit der Ausschreibung auf dem Simap-Portal ausgeschrieben zu finden ist, heisst es zu den Gründen für die Neubestuhlung: «Bereits nach dem Einbau im Jahre 1996 war klar, dass die Stühle nicht den erforderlichen Brandkennziffern entsprechen. Aus diesen Gründen ist es erforderlich die gesamte Stadionbestuhlung zu ersetzen.» Und weiter ist zu erfahren, dass gemäss dem letzten GVZ-Kontrollbericht von Anfang Dezember 2018 «die Brandschutzkennziffer der bestehenden Stadionbestuhlung erneut bemängelt» worden sei. Bei der GVZ handelt es sich um die kantonale Gebäudeversicherung Zürich, welche feuerpolizeiliche Kontrollen durchführt und als Aufsichtsbehörde auftritt. Ausserdem ist die Rede von neuerdings auch bemängelten Fluchtwegbreiten seit der letzten Änderung der Vorschriften. Und an manchen Stellen im Stadion gebe es Sitzreihen mit einer zu grossen Anzahl von Stühlen. «Diese Vorgaben sind entsprechend umzusetzen», lautet die Schlussfolgerung daraus.

Aber wie ist es möglich ist, dass feuerpolizeiliche Mängel in einer so grossen und zuweilen gut frequentierten Sportstätte, seit rund zwei Jahrzehnten bekannt sind und dennoch nichts unternommen wurde bis heute? Die GVZ selbst schreibt auf Anfrage, bei bestehenden Bauten gelte grundsätzlich der «Bestandesschutz». Das bedeutet in diesem Fall, dass es in der Eigenverantwortung der Stadt sowie des EHC Kloten liegt, wie man mit den einst bewilligten Sitzgelegenheiten, die nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen, umgeht.

Keine akute Gefährdung ersichtlich

Einfach so mussten die Stühle also nicht ersetzt werden. Aber im Falle eines Umbaus oder einer Sanierung würden Brandschutzmassnahmen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens überprüft und falls nötig – «unter Beachtung der Verhältnismässigkeit» – durch die Brandschutzbehörde verfügt, schreibt die GVZ dazu. Alle zwei Jahre würden ausserdem feuerpolizeiliche Kontrollen durchgeführt. Das war auch in der Swiss-Arena jeweils der Fall. Man kann daher davon ausgehen, dass die aktuellen Plastikstühle wohl nicht mehr bewilligt würden, aber nicht so schlechte Brandeigenschaften haben, als dass sie sofort zwingend hätten ersetzt werden müssen. Die Aufsichtsbehörde äussert sich diesbezüglich nur allgemein: «Stellt die GVZ anlässlich einer in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Brandschutzkontrolle eine akute Personengefährdung fest, leitet sie die notwendigen Schritte ein.»

Erwin Mensink ist technischer Leiter der Sportanlagen Klotens. Er bestätigt, dass der Ersatz der Stadionbestuhlung schon länger diskutiert wurde und zuletzt auch neue Vorgaben über die Breite von Fluchtwege und weitere Anforderungen ein Thema gewesen sei. Das werde nun alles auf den neusten Stand gebracht. Eine Gefahr für die Stadionbesucher habe nicht bestanden. Man schaue auch vor jeder Veranstaltung jeweils an, welche Besucherkapazitäten in der Swiss Arena zulässig seien aufgrund von Einrichtung und Aufbauten in der Halle angepasst an die freien Fluchtwegoptionen.

Voraussichtlich während der Sommerferien dürften also die neuen Sitze montiert werden. Welche genau, das ist noch nicht bestimmt. Die Ausschreibung läuft noch bis am 9. März. Klar ist, die neuen Sitzgelegenheiten müssen nicht nur möglichst feuerfest sein und gewissen Mindestmassen entsprechen, sondern auch einfach praktisch sein. Mensink erklärt, worauf es den Stadionbetreibern nebst dem Preis zudem ankommt: «Die Sitze müssen auch einfach zu reinigen, genügend stabil und bequem sein.» Insgesamt braucht die Swiss-Arena entsprechend der vorhandenen Sitzplatz-Kategorien 5216 Stühle in vier verschiedenen Ausführungen (Standard, Redliner, Presse, Logen). Das kostet freilich mehr als die 50000 Franken, die bisher dafür eingesetzt wurden. Ein höherer sechsstelliger Betrag hierfür sei bereits ins Budget der Stadt Kloten aufgenommen worden, sagt Mensink. Wie viel die Sitze wirklich kosten, wird sich erst nach der Eingang der Offerten im März zeigen. Vor der Vergabe werden einzelne Muster montiert und getestet. Spätestens Ende August müssen dann alle alten Sitze durch das bis dann auserkorene neue Modell ersetzt sein, so Mensink. Denn danach beginnt schon bald wieder die neue Hockeysaison.

Nebst der Bestuhlung hat die Stadt auch eine neue Beleuchtung für die Eishalle in Auftrag gegeben. Dazu hatte der Stadtrat bereits im vergangenen Herbst einen Kredit für 344000 Franken bewilligt und eine Basler Firma mit der Anschaffung beauftragt.