Klotens geschenktes Haus steht zum Verkauf

Die Nachricht kam unverhofft und sorgte für grosses Staunen. Eine alte Bäuerin ohne Nachkommen hatte in ihrem Testament grosszügig die Stadt Kloten als Erbin eingesetzt. So kommt es, dass das gesamte Anwesen mit Liegenschaften und viel Umschwung im Gebiet Lindengarten direkt bei der Klotener Kaserne nun der Stadt gehört.

Allerdings ist das millionenschwere Geschenk nicht nur ein Segen, sondern bringt auch Verpflichtungen mit sich. Schliesslich müssen die Liegenschaften auf dem über 7000 Quadratmeter grossen Grundstück gepflegt und unterhalten werden. Aber das ist so eine Sache, denn das Hauptgebäude – das alte Doktorhaus von Kloten – steht bereits seit längerer Zeit unter kantonalem Denkmalschutz. So findet man derzeit auf Immobilienplattformen im Internet ein offizielles Verkaufsangebot. «Es ist nicht unsere Kernaufgabe da zu investieren», sagt der zuständige Klotener Stadtrat Mark Wisskirchen (EVP).

Am Preis solls nicht scheitern

Die Verantwortlichen wollen nun prüfen, ob es Interessenten gibt, die das Haus samt Umschwung übernehmen wollen. Einen Verkaufspreis nennt die Stadt ihrem Verkaufsinserat nicht. Auch Liegenschaftenvorsteher Wisskirchen will keinen Betrag nennen. Es sei ohnehin nicht das wichtigste Kriterium. Vielmehr gehe es darum aufzuzeigen, inwiefern das alte Doktorhaus weiterhin genutzt werden könnte. Gute Ideen und ein vernünftiges Konzept seien gefragt. Interessierte Käufer müssten den Klotener Stadtrat vor allem in dieser Hinsicht überzeugen.

Doch noch ist unklar, ob es überhaupt eine entsprechende Nachfrage gibt. Das Problem ist die Lage des Grundstücks. Es befindet sich nämlich mitten in einem ziemlich lärmbelasteten Gebiet in der Anflugschneise der Piste 28 – eingeklemmt zwischen Hauptstrasse und Autobahnwall.

Denkmalpflege bietet Hand

Momentan ist das Hauptgebäude noch bewohnt. Die Frage ist, ob das auch in Zukunft noch möglich sein wird wegen der Lage in einer Zone, in der die Alarmgrenzwerte in Sachen Fluglärm eigentlich überschritten sind. Die Stadt selbst hat bereits abklären lassen, was ansonsten alles möglich wäre. Um das schmucke Erbe erhalten zu können, würde selbst die kantonale Denkmalpflege Hand bieten, wie es heisst. (Zürcher Unterländer)