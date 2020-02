Klotens gutes Klima für den Nachwuchs

Heute Abend hat der EHC Kloten ab 19.45 Uhr in der Swiss-Arena den ersten von total drei Matchpucks, um die Playoff-Viertelfinalserie gegen die GCK Lions zu einem guten Ende zu bringen. Mit einem 3:1-Vorsprung gehen die Qualifikationssieger ins dritte Heimspiel des Duells. Zu Hause tat sich Kloten bisher schwerer als auswärts. Die erste Partie ging 1:4 verloren, die zweite haben die Flughafenstädter erst in der Verlängerung gewonnen. In Küsnacht gab es dagegen einen 7:2- und einen 6:1-Erfolg.

Einige Löwen mit Routine

Die Spiele gegen die GCK Lions sind für viele gute Unterhaltung, aber sie bringen vor allem eines: einen messbaren Vergleich zwischen dem Eishockey-Nachwuchs. Die GCK Lions sind das Farmteam der ZSC Lions, sie haben den Auftrag, junge Spieler an die National League heranzuführen. Und viele sprechen stets von der jungen Equipe, die sich erstmals seit 2013 für eine Playoff-Serie qualifiziert hat. Doch das mit der jungen Mannschaft stimmt nicht mehr ganz. Wenn man grosszügig davon ausgeht, dass ein ambitionierter Akteur vor dem Erreichen des 23. Altersjahrs den Schritt nach oben geschafft haben muss (weil er sonst das Ziel National League wohl kaum je erreicht), präsentiert sich das Bild so: 13 Spieler der GCK Lions, die in Spiel 4 im Einsatz standen, haben diese Grenze – teilweise auch schon deutlich – überschritten.

Zählt man zu den Jungen Justin Sigrist hinzu, der im ersten Match dabei war, sonst aber für die ZSC Lions spielt, kommt man auf zehn Kräfte, die unter 23 sind. Aber kaum auf einen, der Akzente setzen kann. Das grosse Talent Noah Meier spielt in der Verteidigung und ist 18-jährig.

Auch Ramon Knellwolf hat sich zum Leistungsträger entwickelt: Hier freut sich der 22-Jährige über sein Tor zum 1:0 im vierten Viertelfinal-Match gegen die GCK Lions. Bild: André Springer

Der junge Topskorer

Kloten hat seinerseits sechs solcher Spieler im Team. Mit einem grossen Unterschied: Viele von ihnen haben tragende Rollen. In der Playoff-Skorerliste steht Marco Lehmann (21) mit 7 Skorerpunkten auf Platz 2 der Liga. Ramon Knellwolf (22), der in der Qualifikation 17 Tore erzielte, belegt mit 5 Playoff-Punkten Rang 13. Verteidiger Gian Janett (20) hat in den vier Partien ebenfalls schon 3 Punkte geholt. «Er wird fast von Tag zu Tag besser», lobt ihn Trainer Per Hanberg. Scott Halberstadt (20), Laurent Kalin (20) und Adrian Wetli (22) sind die weiteren drei Jungen. Sie haben den grossen Schritt noch nicht gemacht.

Doch das Klotener Klima ist für den Nachwuchs definitiv ein gutes. Nicht nur Farmteams können junge Spieler ausbilden. Und die GCK Lions zeigen es: Farmteams mit dem traditionellen und ursprünglichen Gedanken könnten sich in der Swiss League kaum für das Playoff qualifizieren. Ausser eine Equipe wäre mit einem aussergewöhnlich erfolgreichen Jahrgang gesegnet.