Knapp 90 Prozent aller Fahrzeuge der VBG erreichten ihr Ziel pünktlich

Den Rekord aus dem Jahr 2018 vermochte die VBG im vergangenen Jahr nicht zu schlagen. Trotzdem verbleiben die Bus- und Tramlinien in Sachen Pünktlichkeit auf einem guten Niveau. In Zahlen ausgedrückt: 2019 erreichten 89,4 Prozent aller Fahrzeuge der Verkehrsbetriebe Glattal ihr Ziel pünktlich. Im Vorjahr waren es noch 90 Prozent. Grund für den minimen Rückgang seien anspruchsvolle Baustellen auf dem Liniennetz. Die schreibt das Unternehmen mit Sitz in Opfikon in einer Medienmitteilung.

Die VBG wertet diejenigen Kurse als pünktlich, die weniger als eine Minute zu früh und weniger als zwei Minuten zu spät abfahren. Erfolgen mehr als 85 Prozent der Abfahrten pünktlich, wird eine Linie als «gut» klassifiziert, bei 80 bis 85 Prozent gibt es noch ein «genügend», alles darunter ist «ungenügend».

Positive Entwicklung

Die VBG misst die Pünktlichkeitswerte seit 2012. Im Furttal haben sich diese seither um 15 Prozent erhöht. In der Flughafenregion konnte die Pünktlichkeit in dieser Zeitspanne um 8 Prozent gesteigert werden. Auf dem gesamten Liniennetz ist der Wert in den vergangenen sieben Jahren um 7,9 Prozent angestiegen.

Die VBG treibt zusammen mit den Verantwortlichen von Kanton und Gemeinden verschiedene Projekte für die Beschleunigung der Buslinien voran. Dazu gehören etwa die Errichtung von Busspuren oder Busbevorzugungssystemen. Es gibt aber auch Faktoren, welche die VBG nicht beeinflussen kann. Dazu gehören unter anderem Witterung, Staus wegen Unfällen und der Billettverkauf im Fahrzeug. Künftig sollen die Pendlerinnen und Pendler vermehrt auf alternative Möglichkeiten des Billettkaufs hingewiesen werden.